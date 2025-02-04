Ahmed el Şara ile eşi Umre ziyaretinde görüntülendi! Latifa el Şara’nın dedesinin hikayesi İstanbul’a dayanıyor

Suriye'nin geçici dönem Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Suudi Arabistan ziyaretinde resmi temaslarının ardından Mekke'ye gitti ve Umre ziyaretinden bulundu.

ŞARA VE EŞİ MEKKE'DE UMRE ZİYARETİNDE

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında önce Suudi Arabistan'a giden ve ardından bugün Türkiye'ye gelecek olan Ahmed el Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarının ardından Mekke'yi ziyaret etti.

Şara umre ziyaretini beraberinde eşi Ladifa el Şara ve Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve eşi Latifa el Şara, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LATİFA EL ŞARA'NIN İSTANBUL'A DAYANAN HİKAYESİ

Peki Suriye'nin yeni cumhurbaşkanının eşi Latifa el Şara kimdir? İşte Latifa el Şara ile ilgili tüm detaylar…

Latifa El Şara'nın Humus'tan Alaa al-Din Paşa bin Abdülhamid Paşa el-Droubi torunu olduğu biliniyor.

Arap Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi aldığı bilinen Latifa el Şara'nın Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu belirtiliyor.

DEDESİ YEMEN VALİSİ

Latifa el Şara'nın dedesi El-Droubi'nin Osmanlı dönemi Suriye'sinde Humus'ta köklü ve tanınmış bir ailenin üyesi olduğu biliniyor.

İki erkek kardeşi ile birlikte İstanbul'da hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan El-Droubi'nin 27 Mart 1913'te Osmanlı Devleti'nde Yemen vilayetinin valisi ve daha sonra Basra valisi olarak görev aldığı belirtiliyor.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara'nın eşi Latifa el Şara, Suriye’de kamuoyuna ilk kez ABD'deki Suriye toplumundan kadınlardan oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede çıkmıştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ŞARA EŞİNİ "SAYGIN BİR BAŞÖRTÜLÜ" OLARAK TANIMLADI

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara'nın eşi Latifa el Şara, Suriye'de kamuoyuna ilk kez ABD'deki Suriye toplumundan kadınlardan oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede çıkmıştı.

Toplantı sırasında Ahmed el Şara, eşini saygın bir kadın ve genç bir başörtülü olarak tanımladı ve kıyafetinin Suriye'deki örtülü kadınların geleneksel kıyafetleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Suriye Amerikan Barış ve Refah Koalisyonu üyesi Abdulhafiz Sharaf'ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, katılımcılarla şakalaşarak karısını çok sevdiğini söyledi.