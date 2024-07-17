ABD’den casus talebi: Rusya’da tutuklu olan ABD’li Gerşkoviç ve Whelan’ı serbest bırakın

Greenfield, "Bakan Lavrov'dan, kardeşini görmeden dört yıl geçiren Elizabeth'in hayal edilemez acısını düşünmesini, gözlerinin içine bakmasını ve çektiği acıyı görmesini istedim." diye konuştu.

Lavrov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırakması gerektiğini belirten Greenfield, bu isimlerin evlerine dönmesi konusundaki kararlılıklarına dikkati çekti.

Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç 2023'ten bu yana tutuklu

GERŞKOVİÇ VE WHELAN NE ZAMANDIR TUTUKLU?

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.