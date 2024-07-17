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ABD'den casus talebi: Rusya'da tutuklu olan ABD'li Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırakın

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'dan, ülkede tutuklu olan ABD vatandaşları Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ı serbest bırakmasını istedi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:25
ABD’den casus talebi: Rusya’da tutuklu olan ABD’li Gerşkoviç ve Whelan’ı serbest bırakın

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Lavrov'un başkanlığında BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'da "casusluktan" tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin


Lavrov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırakması gerektiğini belirten Greenfield, bu isimlerin evlerine dönmesi konusundaki kararlılıklarına dikkati çekti.

Greenfield, "Bakan Lavrov'dan, kardeşini görmeden dört yıl geçiren Elizabeth'in hayal edilemez acısını düşünmesini, gözlerinin içine bakmasını ve çektiği acıyı görmesini istedim." diye konuştu.

Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç 2023'ten bu yana tutukluWall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç 2023'ten bu yana tutuklu

GERŞKOVİÇ VE WHELAN NE ZAMANDIR TUTUKLU?
WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

ABD'li asker emeklisi Paul Whelan 2018'den bu yana tutuklu.ABD'li asker emeklisi Paul Whelan 2018'den bu yana tutuklu.

2018'DEN BU YANA TUTUKLU
Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

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