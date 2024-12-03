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Muhalifler tekbirlerle girmişti! A Haber’den Emevi Camii’nde özel görüntüler

Suriye’de Beşar Esad rejimine ve terör örgütü PKK’ya karşı adım adım ilerleyen muhalifler, Halep’te kontrolü sağladıktan sonra ilk olarak Emevi Camii’ne gitmiş ve tekbirlerle girdikleri camide namaz kılmıştı. A Haber Esad rejiminden alınan Emevi Camii’ni görüntüledi. İşte, Emevi Camii’nden özel görüntüler…

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:27
Muhalifler tekbirlerle girmişti! A Haber’den Emevi Camii’nde özel görüntüler

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Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Muhalifler Halep Kalesi'nde zafer pozu verdi ve İdlib'de de tam kontrolü sağladı.

Muhalifler Halep Kalesi’nde zafer pozu verdi ve İdlib’de de tam kontrolü sağladı, AFPMuhalifler Halep Kalesi’nde zafer pozu verdi ve İdlib’de de tam kontrolü sağladı, AFP

MUHALİFLER ADIM ADIM İLERLİYOR

Suriye Milli Ordusu ise Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Muhalifler ilerlerken terör örgütü PKK da bölgeden ayrılıyor.

Muhalifler Suriye’de ilerlemeye devam ederken A Haber, Halep'in simgesi olan Emevii Camii'nden özel görüntüler yayımladı.Muhalifler Suriye’de ilerlemeye devam ederken A Haber, Halep'in simgesi olan Emevii Camii'nden özel görüntüler yayımladı.

EMEVİ CAMİİ'NDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Muhalifler Suriye'de ilerlemeye devam ederken A Haber, Halep'in simgesi olan Emevii Camii'nden özel görüntüler yayımladı.

Emevi Camii'nden özel görüntüler

Halep'te kontrolü sağlayan muhalifler tekbirlerle Emevi Camii'ne girmiş ve namaz kılmıştı.

Muhalifler Suriye’de ilerlemeye devam ederken A Haber, Halep'in simgesi olan Emevii Camii'nden özel görüntüler yayımladı.Muhalifler Suriye’de ilerlemeye devam ederken A Haber, Halep'in simgesi olan Emevii Camii'nden özel görüntüler yayımladı.

BÜYÜK EMEVİ CAMİİ

Büyük Emevi Camii, Halep'in en eski ve en büyük camisi olarak biliniyor. Emeviler döneminde Kral Süleyman bin Abdül Melik tarafından inşa ettirilen Büyük Emevi Camii, mimari tarzı ve tasarımıyla başkent Şam'daki Emevi Camisi ile benzerlik taşıyor. Hz. Zekeriya'nın türbesinin içinde yer almasından dolayı cami, Zekeriya Camisi olarak da adlandırılıyor.

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