Bölgeden gelen bilgilere göre çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu kişinin tahliyesi için özel bir koridor oluşturuldu. İsrailli Channel 14'ün haberine göre Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, tahliye uçuşlarının başlatıldığı bildirildi.

STRATEJİK NOKTALARA ÖZEL SEFERLER

Operasyon kapsamında, savaşın başladığı günden bu yana ülkede mahsur kalan yabancı uyruklular için New York, Atina ve Larnaka gibi önemli noktalara çok sayıda uçuş planlandı. Her bir seferde ortalama 70 yolcunun taşınmasının öngörüldüğü belirtilirken, söz konusu şehirlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu merkezlere ulaşan yolcuların, buradan farklı ticari uçuşlarla ülkelerine dönmesi planlanıyor.