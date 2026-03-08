İsrail, ABD ve İran arasında patlak veren savaş dokuzuncu gününde karşılıklı saldırılarla daha da şiddetlenirken, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle yabancıların ülkeden ayrılma çabaları hız kazandı.
SAVAŞIN 9. GÜNÜNDE "BÜYÜK KAÇIŞ" BAŞLADI
Bölgeden gelen bilgilere göre çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu kişinin tahliyesi için özel bir koridor oluşturuldu. İsrailli Channel 14'ün haberine göre Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, tahliye uçuşlarının başlatıldığı bildirildi.
STRATEJİK NOKTALARA ÖZEL SEFERLER
Operasyon kapsamında, savaşın başladığı günden bu yana ülkede mahsur kalan yabancı uyruklular için New York, Atina ve Larnaka gibi önemli noktalara çok sayıda uçuş planlandı. Her bir seferde ortalama 70 yolcunun taşınmasının öngörüldüğü belirtilirken, söz konusu şehirlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu merkezlere ulaşan yolcuların, buradan farklı ticari uçuşlarla ülkelerine dönmesi planlanıyor.
BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ
Savaştan kaçmak isteyenleri bekleyen ilk sürpriz ise uçak biletlerinin fiyatı oldu. Güvenlik önlemleri ve sigorta maliyetlerinin artması nedeniyle tek yön uçuş ücretlerinin 400 ile 500 dolar seviyesine yükseldiği belirtiliyor. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve artan talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade ederken, güvenli bölgelere ulaşmak isteyenlerin yoğun talep oluşturduğu kaydedildi.
CAN KAYBI ARTIYOR
28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanan çatışmaların bilançosu da ağırlaşıyor. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasının ardından savaşın daha geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 926 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, yaşamını yitirenler arasında üst düzey yetkililerin de bulunduğu ifade edildi.