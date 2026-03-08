CANLI YAYIN
İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti

İran-İsrail savaşının 9. gününde çatışmalar şiddetlenirken bölgede tahliye alarmı verildi. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan New York, Atina ve Larnaka’ya özel tahliye uçuşları başlatıldı, ülkeden ayrılmak isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Sınırlı sefer ve yüksek güvenlik maliyetleri nedeniyle tek yön bilet fiyatları 500 dolara kadar yükselirken, savaşın ortasında kalan yabancılar için adeta “büyük kaçış” başladı.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti
  • İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkede bulunan yabancı uyrukluların tahliyesi için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan özel seferler başlatıldı.
  • Tahliye operasyonu kapsamında New York, Atina ve Larnaka'ya uçuşlar düzenlenerek yabancıların ülkelerine dönmesi planlanmaktadır.
  • İran Sağlık Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonucunda ülkede 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
  • Artan talep ve sigorta maliyetleri nedeniyle tek yön tahliye uçuşlarının bilet fiyatları 400 ile 500 dolar seviyesine yükseldi.
  • Savaş, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarıyla başlamış, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasıyla genişlemiştir.

İsrail, ABD ve İran arasında patlak veren savaş dokuzuncu gününde karşılıklı saldırılarla daha da şiddetlenirken, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle yabancıların ülkeden ayrılma çabaları hız kazandı.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti-2

SAVAŞIN 9. GÜNÜNDE "BÜYÜK KAÇIŞ" BAŞLADI

Bölgeden gelen bilgilere göre çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu kişinin tahliyesi için özel bir koridor oluşturuldu. İsrailli Channel 14'ün haberine göre Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, tahliye uçuşlarının başlatıldığı bildirildi.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti-3

STRATEJİK NOKTALARA ÖZEL SEFERLER

Operasyon kapsamında, savaşın başladığı günden bu yana ülkede mahsur kalan yabancı uyruklular için New York, Atina ve Larnaka gibi önemli noktalara çok sayıda uçuş planlandı. Her bir seferde ortalama 70 yolcunun taşınmasının öngörüldüğü belirtilirken, söz konusu şehirlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu merkezlere ulaşan yolcuların, buradan farklı ticari uçuşlarla ülkelerine dönmesi planlanıyor.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti-4

BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Savaştan kaçmak isteyenleri bekleyen ilk sürpriz ise uçak biletlerinin fiyatı oldu. Güvenlik önlemleri ve sigorta maliyetlerinin artması nedeniyle tek yön uçuş ücretlerinin 400 ile 500 dolar seviyesine yükseldiği belirtiliyor. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve artan talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade ederken, güvenli bölgelere ulaşmak isteyenlerin yoğun talep oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti-5

CAN KAYBI ARTIYOR

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanan çatışmaların bilançosu da ağırlaşıyor. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasının ardından savaşın daha geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor.

İsrail'den ateş pahasına kaçış: Bilet fiyatları uçuşa geçti-6

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 926 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, yaşamını yitirenler arasında üst düzey yetkililerin de bulunduğu ifade edildi.

