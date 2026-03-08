CANLI YAYIN
Bu da diğer savaş cephesi: Zayiat bini aştı, 66 bin kişi yerinden oldu

Uluslararası kamuoyunun odağı İran üzerindeyken, Pakistan-Afganistan gerilimi “ikinci büyük cephe” haline geldi. Karşılıklı misillemelerle derinleşen krizde, sadece Kabil tarafındaki zayiatın bini aştığı belirtildi. Pakistan, Afganistan'a yönelik operasyonlar sırasında toplam 583 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 795'i geçtiğini açıkladı. Çatışmalar nedeniyle 66 bin sivil yerinden edildi.

  • Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan'a yönelik operasyonlarda 583 kişinin öldüğünü ve 795 kişinin yaralandığını açıkladı.
  • Pakistan, Afganistan sınırında 242 kontrol noktası ile 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahının imha edildiğini bildirdi.

Uluslararası kamuoyunun odağı İran üzerindeki gelişmelere çevrilmişken, Pakistanile Afganistanarasındaki sınır gerilimi ikinci büyük cephe haline geldi. Karşılıklı misillemelerle derinleşen krizde, Kabil tarafındaki zayiatın bin kişiyi aştığı bildirildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'a yönelik operasyonların bilançosunu paylaştı. Operasyonlar sonucunda Afganistan tarafında toplam 583kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 795'i geçtiğini belirten Tarar, askeri hedeflere yönelik ağır hasar verildiğini kaydetti.

Pakistan'ın ʺterör kampıʺ olarak nitelediği noktaların hedef alması Afganistan'da ağır tahribat meydana geldi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

242 KONTROL NOKTASI YOK EDİLDİ

Operasyonların detaylarına ilişkin bilgi veren Tarar, Kabil tarafında 242 kontrol noktası ile 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahının imha edildiğini, 64 noktanın ise havadan hedef alındığını ifade etti. Bakan Tarar, 6 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ise Afganistan sınırında 38 kontrol noktasının ele geçirildiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın Torkham sınırına yakın bir bölgede, Pakistan ve Afganistan güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından bir Taliban askeri bir araca roketatar yüklüyor. (Fotoğraf: REUTERS)

66 BİN KİŞİ YERİNDEN YURDUNDAN OLDU

Afganistan yönetimi Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü ve 123 kişinin yaralandığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler verilerine göre, tırmanan çatışmalar nedeniyle Afganistan içerisinde yaklaşık 66 bin sivil yerinden edildi.

SINIRDAKİ KRİZİN GEÇMİŞİ

Pakistan, 22 Şubattarihinde, ülkede Pakistan Talibanı(TTP) tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" gerekçesiyle hedef almıştı. Afganistan yönetimi ise 26 Şubat'ta sınır hattındaki Pakistan askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti.

İki ülke arasında Ekim 2025'te yaşanan benzer gerilimlerin ardından, Kasım 2025'te İstanbul'da ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak müzakereler sonuçsuz kalarak askıya alınmıştı. İslamabadyönetimi, TTP unsurlarının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabilyönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.

