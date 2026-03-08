Uluslararası kamuoyunun odağı İran üzerindeki gelişmelere çevrilmişken, Pakistanile Afganistanarasındaki sınır gerilimi ikinci büyük cephe haline geldi. Karşılıklı misillemelerle derinleşen krizde, Kabil tarafındaki zayiatın bin kişiyi aştığı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'a yönelik operasyonların bilançosunu paylaştı. Operasyonlar sonucunda Afganistan tarafında toplam 583kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 795'i geçtiğini belirten Tarar, askeri hedeflere yönelik ağır hasar verildiğini kaydetti.
242 KONTROL NOKTASI YOK EDİLDİ
Operasyonların detaylarına ilişkin bilgi veren Tarar, Kabil tarafında 242 kontrol noktası ile 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahının imha edildiğini, 64 noktanın ise havadan hedef alındığını ifade etti. Bakan Tarar, 6 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ise Afganistan sınırında 38 kontrol noktasının ele geçirildiğini duyurmuştu.
SINIRDAKİ KRİZİN GEÇMİŞİ
Pakistan, 22 Şubattarihinde, ülkede Pakistan Talibanı(TTP) tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" gerekçesiyle hedef almıştı. Afganistan yönetimi ise 26 Şubat'ta sınır hattındaki Pakistan askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti.
İki ülke arasında Ekim 2025'te yaşanan benzer gerilimlerin ardından, Kasım 2025'te İstanbul'da ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak müzakereler sonuçsuz kalarak askıya alınmıştı. İslamabadyönetimi, TTP unsurlarının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabilyönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.