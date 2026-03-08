SINIRDAKİ KRİZİN GEÇMİŞİ

Pakistan, 22 Şubattarihinde, ülkede Pakistan Talibanı(TTP) tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" gerekçesiyle hedef almıştı. Afganistan yönetimi ise 26 Şubat'ta sınır hattındaki Pakistan askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti.

İki ülke arasında Ekim 2025'te yaşanan benzer gerilimlerin ardından, Kasım 2025'te İstanbul'da ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak müzakereler sonuçsuz kalarak askıya alınmıştı. İslamabadyönetimi, TTP unsurlarının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabilyönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.