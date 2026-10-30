Bugatti Rimac CEO'sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı: Porsche otomobiliyle hırsızın peşine düştü... Filmleri aratmayan takip
Hırvatistan’da elektrikli otomobil üreticisi Rimac Group ve Bugatti Rimac CEO’su Mate Rimac’a ait 3 milyon euro değerindeki Bugatti Chiron Sport, şirketin yerleşkesine iş başvurusu yapmak üzere gelen Hırvat vatandaşı tarafından çalındı. Yıllardır araçların anahtarlarını üzerinde bırakma alışkanlığı bulunan Rimac, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından telemetri sisteminden aracın konumunu anlık izleyerek kendi Porsche’si ile takibe başladı. Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya hattında yaşanan uluslararası takibin ardından şüpheli, Avusturya polisinin düzenlediği operasyonla benzin istasyonunda yakalandı.
Yaklaşık 3 milyon euro değerindeki lüks Bugatti'si çalınan otomobil CEO'sunun, hırsızın peşine düşmek için kendi Porsche'sine atlayıp ülkeler arası takibe başlaması filmleri aratmayan olaylara sahne oldu.
İŞ BAŞVURUSUNA GELDİ ARACI ÇALIP GİTTİ
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Sveta Nedelja beldesinde yer alan Rimac Group ve Bugatti Rimac yerleşkesinde, şirket CEO'su Mate Rimac'a ait yaklaşık 3 milyon euro değerindeki Bugatti Chiron Sport modeli çalındı.
Şirket tesislerine iş başvurusu yapmak amacıyla gelen 36 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı şüphelinin, lüks spor otomobili alarak Avusturya yönüne kaçtığı bildirildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydıyla olayı doğrulayan CEO Mate Rimac, haberi alan birçok kişinin kendisini arayarak olayın gerçekliğini sorduğunu belirterek, "İnanması güç ama evet, otomobil dün çalındı" dedi.
SEN MİSİN ANAHTARI ARAÇTA BIRAKAN
Olayın arkasındaki en dikkati çeken ayrıntı Mate Rimac'ın araçların anahtarlarını üzerlerinde bırakma alışkanlığı oldu.
Hırvatistan'ın güvenli ortamına duyduğu güven nedeniyle yıllardır bu şekilde davrandığını dile getiren Mate Rimac, Bugatti Chiron Sport modelinin yanı sıra Rimac Nevera dahil birçok aracının anahtarını da otomobillerin içerisinde bıraktığını ifade etti.
Yerleşke çevresinde güvenlik çitinin bulunmadığını ancak belirli bölümlere giriş için kart gerektiğini belirten Mate Rimac, tesise iş aramak amacıyla giren kişinin aracı alıp kaçtığını iddia etti.
Şirket çalışanlarının da zaman zaman araçları kullanması sebebiyle otomobilin eksikliğinin ilk anda fark edilmediği öğrenildi.
TELEMETRİ DESTEKLİ ULUSLARARASI TAKİP
Hırsızlık, görgü şahidinin Bugatti'nin direksiyonunda tanımadığı sürücüyü görüp durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.
Şirket çalışanlarının mesajlaşma grubu kurarak polise haber vermesinin ardından teknoloji ekipleri, aracın telemetri sistemine erişerek hız, yakıt ve konum verilerini anlık izlemeye başladı.
Verilerin aracın Slovenya yönünde ilerlediğini göstermesi üzerine Mate Rimac, deposu dolu Porsche 911 model spor otomobiliyle şüphelinin peşine düştü.
Şüphelinin 1 saatlik avantajına rağmen takibi sürdüren Mate Rimac, aracın sınır geçişini engellemeyi hedefledi. Şüpheli, Slovenya sınırını aşarak Avusturya bölgesine girdi.
BENZİN İSTASYONUNDA YAKALANDI
Kaçış sırasında Bugatti'nin yakıt almak amacıyla durması yeni fırsat doğurdu.
Şüphelinin depoyu kısmen doldurup ücreti ödemeden istasyondan ayrıldığı, ancak Avusturya polisinin devreye girmesiyle takibin sonlandığı kaydedildi.
Şirketin kurduğu mesajlaşma grubunda yer alan polis memurunun anlık konum aktarımı sayesinde harekete geçen Avusturya emniyet mensupları, şüpheliyi Graz yakınlarındaki Seiersberg bölgesinde A9 otoyolu üzerindeki benzin istasyonunda gözaltına aldı.
Ştajerska Eyalet Kriminal Dairesi Hırsızlık Soruşturma Şubesi tarafından yapılan sorguda, 36 yaşındaki şüphelinin hırsızlık suçunu itiraf ettiği bildirildi.
SERBEST BIRAKTILAR
Şüphelinin Almanya'ya gitmek amacıyla aracı çaldığı tespit edilirken, Graz Devlet Savcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada zanlının kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mate Rimac, polisin izniyle görüştüğü şüpheli hakkında şahsi suç duyurusunda bulunmak istemediğini söylese de şahsın Avusturya ve Hırvatistan makamlarınca hukuki işleme tabi tutulacağını dile getirdi.
Araçta hafif düzeyde hasar meydana geldiğini belirten Mate Rimac, "Araca biraz zarar vermiş. Sorun değil, tamir ettiririz" dedi.
SAATTE 420 KİLOMETRE HIZ KAPASİTESİ
Hırsızlığa konu olan Bugatti Chiron Sport, dünyanın en hızlı üretim otomobilleri arasında gösteriliyor.
8 litrelik, 4 turbo beslemeli W16 motora sahip olan araç, 1103 kW güç ve 1600 Nm tork üretiyor.
Sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 2,4 saniyede ulaşabilen lüks otomobilin elektronik olarak sınırlandırılmış azami hızı ise saatte 420 kilometre olarak biliniyor.