Yaklaşık 3 milyon euro değerindeki lüks Bugatti'si çalınan otomobil CEO'sunun, hırsızın peşine düşmek için kendi Porsche'sine atlayıp ülkeler arası takibe başlaması filmleri aratmayan olaylara sahne oldu.

İŞ BAŞVURUSUNA GELDİ ARACI ÇALIP GİTTİ Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Sveta Nedelja beldesinde yer alan Rimac Group ve Bugatti Rimac yerleşkesinde, şirket CEO'su Mate Rimac'a ait yaklaşık 3 milyon euro değerindeki Bugatti Chiron Sport modeli çalındı. Şirket tesislerine iş başvurusu yapmak amacıyla gelen 36 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı şüphelinin, lüks spor otomobili alarak Avusturya yönüne kaçtığı bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydıyla olayı doğrulayan CEO Mate Rimac, haberi alan birçok kişinin kendisini arayarak olayın gerçekliğini sorduğunu belirterek, "İnanması güç ama evet, otomobil dün çalındı" dedi. Hırvat girişimci Mate Rimac’a ait 3 milyon euro değerindeki lüks Bugatti Chiron Sport modeli, Zagreb yakınlarındaki şirket merkezine iş aramak için gelen kişi tarafından kaçırıldı. (Fotoğraflar Mate Rimac’ın Facebook hesabından alınmıştır)