Çete elebaşı Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da infaz: Tedavi gördüğü hastanede son kurşun
İspanya’nın Salou kentinde uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan “10 Kardeşler” suç örgütünün elebaşı Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü Tarragona Joan XXIII Hastanesi’nde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla acil serviste kargaşa çıkaran suç ortaklarının desteğiyle 5. kattaki odaya sızan kasklı tetikçi, refakatçi eşinin gözleri önünde Büyükdeniz’e 3 el ateş etti. Katalan Polisi, kaçan şüphelileri yakalamak için bölge genelinde “Kafes” operasyonu başlattı.
Katalonya bölgesinde kanlı hesaplaşmanın ilk perdesi, Salou kentinin turistik noktalarından Prat d'en Carbó Caddesi'nde yaşandı.
Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç gibi suçlardan aranan "10 Kardeşler" suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, yakalanacağını anlayarak Gürcistan üzerinden İspanya'da ailesiyle yaşamaya başladı.
Hasımları tarafından takibe alınan Büyükdeniz, 16 Ekim'de akşam saatlerinde yaya olarak yürürken hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 10 kurşunla bacaklarından yaralandı.
Saldırganlar Tarragona yönüne doğru kaçarken, yaralı örgüt lideri acil tıp ekiplerinin (SEM) ilk müdahalesinin ardından Joan XXIII Hastanesi'ne sevk edildi.
TÜRKİYE'DEN ÖZEL KORUMA
Olay yerinde inceleme yapan Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ve yerel emniyet güçleri, eylemin çeteler arası hesaplaşma olduğunu saptadı.
Hastanede tedavi altına alınan Büyükdeniz, polise ifade vermeyi ve iş birliği yapmayı reddederek Türkiye'den özel koruma getirdi.
Emniyet birimlerinin güvenlik riskinin düştüğünü değerlendirerek polis koruma kararını kaldırdığı ilk gece çete üyeleri sinsi planı uygulamaya koydu.
PLANLI KARMAŞA
Sabah 03:30 sıralarında hastaneye gelen çete üyesi, güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla hemşireyi taciz ederek kaos oluşturdu.
Karışıklıktan yararlanan kasklı ve kapüşonlu diğer tetikçi, elektrikli skuter ile acil servis kapısından sızıp doğrudan 5. kattaki odaya yöneldi.
Yoğun bakımdan normal servise geçtikten 10 dakika sonra hedefine ulaşan saldırgan, yatakta yatan Büyükdeniz'e eşinin gözleri önünde 3 el ateş etti.
Başından ve vücudundan ağır yaralanan örgüt elebaşı Büyükdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan ise çöp toplama alanından kaçarak izini kaybettirdi.
SKUTERLİ SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜLER
İnfazın ardından Katalan Polisi bölgede "Gàbia" (Kafes) adlı acil durum protokolünü devreye soktu.
Tarragona ve Katalonya genelindeki ana yollar ile otoban girişleri ablukaya alınarak kontrol noktaları oluşturuldu.
Olay yeri inceleme ekipleri acil servis ve çöp alanındaki parmak izi ve DNA kanıtlarını topladı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler skuterli saldırganın rotasını haritalandırdı.
İnfaza şahitlik eden Büyükdeniz'in şoka giren eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere güvenli alanda koruma altına alındı.