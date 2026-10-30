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Çete elebaşı Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da infaz: Tedavi gördüğü hastanede son kurşun

İspanya’nın Salou kentinde uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan “10 Kardeşler” suç örgütünün elebaşı Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü Tarragona Joan XXIII Hastanesi’nde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla acil serviste kargaşa çıkaran suç ortaklarının desteğiyle 5. kattaki odaya sızan kasklı tetikçi, refakatçi eşinin gözleri önünde Büyükdeniz’e 3 el ateş etti. Katalan Polisi, kaçan şüphelileri yakalamak için bölge genelinde “Kafes” operasyonu başlattı.

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Çete elebaşı Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da infaz: Tedavi gördüğü hastanede son kurşun

Katalonya bölgesinde kanlı hesaplaşmanın ilk perdesi, Salou kentinin turistik noktalarından Prat d'en Carbó Caddesi'nde yaşandı.

Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç gibi suçlardan aranan "10 Kardeşler" suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, yakalanacağını anlayarak Gürcistan üzerinden İspanya'da ailesiyle yaşamaya başladı.

Hasımları tarafından takibe alınan Büyükdeniz, 16 Ekim'de akşam saatlerinde yaya olarak yürürken hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 10 kurşunla bacaklarından yaralandı.

Saldırganlar Tarragona yönüne doğru kaçarken, yaralı örgüt lideri acil tıp ekiplerinin (SEM) ilk müdahalesinin ardından Joan XXIII Hastanesi'ne sevk edildi.

Çete hesaplaşması gerekçesiyle aranan Mekin Büyükdeniz, İspanya’da kaldığı hastane odasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Çete hesaplaşması gerekçesiyle aranan Mekin Büyükdeniz, İspanya’da kaldığı hastane odasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN ÖZEL KORUMA

Olay yerinde inceleme yapan Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ve yerel emniyet güçleri, eylemin çeteler arası hesaplaşma olduğunu saptadı.

Hastanede tedavi altına alınan Büyükdeniz, polise ifade vermeyi ve iş birliği yapmayı reddederek Türkiye'den özel koruma getirdi.

Emniyet birimlerinin güvenlik riskinin düştüğünü değerlendirerek polis koruma kararını kaldırdığı ilk gece çete üyeleri sinsi planı uygulamaya koydu.

Saldırganların güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla hemşireyi taciz ettiği, elektrikli skuter ile hastanenin acil servisinden içeri giren kasklı tetikçinin ise hedefi 3 el ateşle vurduğu belirlendi. Saldırganların güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla hemşireyi taciz ettiği, elektrikli skuter ile hastanenin acil servisinden içeri giren kasklı tetikçinin ise hedefi 3 el ateşle vurduğu belirlendi.

PLANLI KARMAŞA

Sabah 03:30 sıralarında hastaneye gelen çete üyesi, güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla hemşireyi taciz ederek kaos oluşturdu.

Karışıklıktan yararlanan kasklı ve kapüşonlu diğer tetikçi, elektrikli skuter ile acil servis kapısından sızıp doğrudan 5. kattaki odaya yöneldi.

Yoğun bakımdan normal servise geçtikten 10 dakika sonra hedefine ulaşan saldırgan, yatakta yatan Büyükdeniz'e eşinin gözleri önünde 3 el ateş etti.

Başından ve vücudundan ağır yaralanan örgüt elebaşı Büyükdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan ise çöp toplama alanından kaçarak izini kaybettirdi.

İnfazın yoğun bakımdan normal odaya alındıktan 10 dakika sonra gerçekleştiği öğrenildiİnfazın yoğun bakımdan normal odaya alındıktan 10 dakika sonra gerçekleştiği öğrenildi

SKUTERLİ SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İnfazın ardından Katalan Polisi bölgede "Gàbia" (Kafes) adlı acil durum protokolünü devreye soktu.

Tarragona ve Katalonya genelindeki ana yollar ile otoban girişleri ablukaya alınarak kontrol noktaları oluşturuldu.

Olay yeri inceleme ekipleri acil servis ve çöp alanındaki parmak izi ve DNA kanıtlarını topladı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler skuterli saldırganın rotasını haritalandırdı.

“10 Kardeşler” suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz“10 Kardeşler” suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz

İnfaza şahitlik eden Büyükdeniz'in şoka giren eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere güvenli alanda koruma altına alındı.

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