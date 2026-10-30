Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç gibi suçlardan aranan " 10 Kardeşler " suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, yakalanacağını anlayarak Gürcistan üzerinden İspanya'da ailesiyle yaşamaya başladı.

Hasımları tarafından takibe alınan Büyükdeniz, 16 Ekim'de akşam saatlerinde yaya olarak yürürken hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 10 kurşunla bacaklarından yaralandı.

TÜRKİYE'DEN ÖZEL KORUMA

Olay yerinde inceleme yapan Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ve yerel emniyet güçleri, eylemin çeteler arası hesaplaşma olduğunu saptadı.

Hastanede tedavi altına alınan Büyükdeniz, polise ifade vermeyi ve iş birliği yapmayı reddederek Türkiye'den özel koruma getirdi.

Emniyet birimlerinin güvenlik riskinin düştüğünü değerlendirerek polis koruma kararını kaldırdığı ilk gece çete üyeleri sinsi planı uygulamaya koydu.

Saldırganların güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak amacıyla hemşireyi taciz ettiği, elektrikli skuter ile hastanenin acil servisinden içeri giren kasklı tetikçinin ise hedefi 3 el ateşle vurduğu belirlendi.