İsrail’de ortalık karıştı | Tel Aviv sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya tepki yağdı

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığının önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti. İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabine üyelerini, "yalan söylemek" ve "esirleri geri getirecek anlaşmaya engel olmakla" suçladı.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önündeki Menachem Begin Caddesi'ne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü. İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda, yaptığı açıklamada, iki hafta önce Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı, İsrail hükümetinin otomatik olarak reddettiğini ve Refah'a saldırı başlatarak gömmek istediğini söyledi.