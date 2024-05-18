Dünya Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanana kadar meydanlardayız





Nekbe'nin tarihçesi ve Gazze'de yaşananların anlatıldığı gösteride konuşan SÖZ (Geleceğin Sosyal Avusturya'sı) Partisi Başkanı Hakan Gördü, Avusturyalı siyasetçilerin Gazze'de olup bitenden haberdar olduklarını, sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü bildiklerini ama buna rağmen sessiz kaldıklarını söyledi.

Gördü, "Bugün bir siyasi görüş, bir ideoloji, bir din adına değil, sadece insanlık adına konuşuyoruz. Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler hep birlikte, sivillerin, çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu söylemek için buradayız." diye konuştu.