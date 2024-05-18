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Dünya Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

Dünyanın dört bir yanında terör devleti İsrail'e tepkiler yağmaya, Filistin için ise destek yürüyüşleri yapılmaya devam ediyor. İskoçya'da 10 bine yakın kişi yine meydanlara akın etti. Göstericiler "Filistin’e özgürlük”, “Gazze için hemen barış”, “Barış sağlanana kadar meydanlardayız”, Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız” sloganları attı. Öte yandan Viyana, İtalya ve İralanda da binlerce kişi Filistin için sokaklara akın etti.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 21:52
Dünya Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi'nde "Barış sağlanan kadar meydanlardayız" sloganları attı.

İskoçya'da Filistin'e destek gösterisi!



İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor.



Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi "Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı.



İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.



İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.



VİYANA'DA BİNLERCE KİŞİ İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETTİ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Büyük Felaket-Nekbe'nin" yıl dönümünde binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Başkentin 10'uncu bölgesindeki Kültürler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.

Nekbe-Büyük Felaketin 76'ncı yıl dönümü nedeniyle ülkenin birçok yerinden başkente gelen Filistin destekçileri, konuşmaların ardından Favoritenstrasse üzerinden Antonplatz'a kadar yürüdü.

Gösteride, "İntifada ve Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları atılmaması, aksi takdirde protestoya izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.



Nekbe'nin tarihçesi ve Gazze'de yaşananların anlatıldığı gösteride konuşan SÖZ (Geleceğin Sosyal Avusturya'sı) Partisi Başkanı Hakan Gördü, Avusturyalı siyasetçilerin Gazze'de olup bitenden haberdar olduklarını, sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü bildiklerini ama buna rağmen sessiz kaldıklarını söyledi.

Gördü, "Bugün bir siyasi görüş, bir ideoloji, bir din adına değil, sadece insanlık adına konuşuyoruz. Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler hep birlikte, sivillerin, çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu söylemek için buradayız." diye konuştu.



Alman siyasetçi, eski Federal Meclis Milletvekili Annette Groth da Gazze'deki soykırım ve barbarca katliamlara kayıtsız kalmayan sayısız insanın sokaklara inerek tepkisini ortaya koyduğunu ancak Avrupa'da birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenleyenlere yönelik baskıların ciddi oranda arttığını anlattı.

Groth, 2010'da Mavi Marmara gemisinde bir aktivist olarak bulunduğunu, o dönemde İsrail askerlerinin yaralı aktivistlere ne kadar acımasızca davrandığına şahit olduğunu anlattı.



ALMAN BAŞBAKAN SCHOLZ'A GAZZE TEPKİSİ

Tel Aviv yönetiminin Refah'a yönelik başlattığı işgal girişimine rağmen Alman Başbakan Olaf Scholz'un hala "İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka riayet ettiğini" söylediğini hatırlatan Groth, şöyle devam etti:

"Nerde yaşıyor bu Şansölye (Başbakan)! Hepimiz biliyoruz ki çok uzun zamandır İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermiyor. Bu nedenle bizler sokaklardayız. İsrail'den bir gazetecinin yazdığı gibi, Gazze'de tahliye alanları, yok etme alanlarına dönüştü. Bizler (Gazze'de insanların) yok edildiğine şahidiz. Bu nedenle, her yerde yüksek sesle söylüyorum; (Bu katliamlar) Benim adıma yapılmasın."



İRLANDA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince, Dublin'deki "Garden of Remembrance" parkında düzenlenen gösteriye birçok dernek, siyasi parti yetkilileri ve yüzlerce insan katıldı.

Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler daha sonra Kildare Caddesi'ne yürüdü.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırımı bitirin", "Şimdi ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Türk vatandaşı Burak Kuralkan ve Dublin College Üniversitesi (UCD) öğrencisi Heather Eogan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



"'YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DEMEK İÇİN BURADAYIZ"

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yapmış olduğu katliamı, herkesin televizyonlardan izlediğini söyleyen Kuralkan, "Adaletin kaybolduğu, insanlığın yok olduğu bugünlerde Filistin halkı bize harika bir direnişi gösteriyor ve biz de bugün onların yanında olduğumuzu söylemek için aslında buradayız. En azından biz de 'sizlerin yanınızdayız', 'yalnız değilsiniz' demek için buradayız."diye konuştu.

Kuralkan, "İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, bu adaletsizlik maalesef hepimizi derinden etkilemekte ve üzmekte. Filistin halkının da hepimize o kararlı duruşuyla, inancıyla aslında büyük bir insanlık ve iman dersi verdiğini görüyoruz." dedi.



Gösteriye katılmalarının önemli olduğunu belirten Eogan, UCD'nin İsrail'i boykot etmesi ve yaptırım uygulaması için kampa devam ettiklerini, protestoya destek amaçlı kamptan bir ekibin buraya geldiğini, insanların UCD'nin tepkisinin ne kadar utanç verici olduğunu ve tepki verme konusunda eylem eksikliğini bilmeleri için görünürlüklerini arttırmak istediklerini dile getirdi.

Eogan, "Şu anda Filistin'de olup bitenleri düşünmek bile korkunç. Refah'ta şiddetin tırmandığını düşünmek korkunç. Buna karşı önlem almak istemeyenlerin olduğunu düşünmek inanılmaz, bu yüzden benim ve öğrenci arkadaşlarım için harekete geçmek kolay. Neyi riske attığımızın bir önemi yok çünkü Filistin'deki insanların ne kaybettiğini hayal etmek bile mümkün değil." ifadelerini kullandı.



PARİS'TE FİLİSTİN'E DESTEK İSRAİL'E TEPKİ
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce Filistin destekçisi sık sık Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması çağrısı yaparken, "Masum çocukları öldürmekten vazgeçin" sloganları attı.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivil hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanında saldırılara tepki, Filistin'e ise destek gösterileri düzenleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden kanlı saldırılarının bir an evvel sona ermesini çağrısında bulundu. Voltaire Bulvarı üzerinden Nation Meydanı'na kadar yürüyen Filistin destekçileri, sık sık Gazze'de ateşkesin sağlanması ve soykırımın durdurulması yönünde sloganlar attı. Göstericiler, "Filistin'de soykırımı durdurun", "Acil ateşkes sağlanmasını istiyoruz", "Faşist Netanyahu ve onun iş birlikçisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron", "Döktüğünüz Filistin kanı yeter", "Masum çocukları öldürmekten vazgeçin", "Yaşasın soylu Filistin halkının direnişi" yazılı pankartlar taşıdı.



Yürüyüşe katılanlar arasında Türk bayrağı taşıyan bir grup dikkat çekerken, bir Türk vatandaşı, "bu katliamlar bir Avrupa ülkesinde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama Müslüman Filistinli kardeşlerimizin ölümü dünyaca seyrediliyor" şeklinde konuştu.



"SOYKIRIMCILARIN OLİMPİYATLARDA YERİ YOK"
Yürüyüşe katılan bir grup ise, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatlarına İsrailli sporcuların kabul edilmemesi çağrısı yaptı. Ellerinde Filistin ve Fransa bayrakları taşıyan grup, "Soykırımcıların Olimpiyatlarda yeri yok", "Soykırım insanlık suçudur", "İnsanların yaşam hakkına silahlarla, bombalarla son verilmesi yasal ve insani bir suçtur" sloganları attı.

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