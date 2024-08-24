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Fransa'da sinagoga kundaklama girişimi! Patlama sonucu 1 polis yaralandı

Fransa'da La Grande-Motte'deki Beth Yaacov sinagogunun dışında bir patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından olayın ‘kundaklama girişimi’ olduğu açıklanırken, araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:21
Fransa’da sinagoga kundaklama girişimi! Patlama sonucu 1 polis yaralandı

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sahil beldesi La Grande-Motte'deki sinagogun hemen dışında bir patlama meydana geldiğini olayın 'kundaklama girişimi' olduğunu açıkladı.

Fransa'nın güneyinde bulunan Herault kentinin La Grande Motte bölgesindeki bugün bir sinagogun dışında bir patlama meydana geldi.

Fransa'da siangoga kundaklama girişimi!



FAİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu sabah La Grande Motte sinagoguna, açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Yahudi yurttaşlarımıza ve belediyeye tam desteğimi sunmak ve Cumhurbaşkanının talebi üzerine failin bulunması için tüm imkânlar seferber edilmektedir" dedi.

ARAÇLARIN BİRİNDE GAZ KAPSÜLÜ BULUNDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre, patlama La Grande-Motte'deki Beth Yaacov sinagogunun dışında iki arabanın ateşe verilmesi sonucu meydana geldi, yetkililer araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı.

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