Lapid. Fotoğraf: AP

"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY HÜKÜMET KURMAK"

"Şimdi yapmamız gereken şey gidip bir hükümet kurmak." diyen Lapid, son günlerde yaşananların "Netanyahu ve adamlarının" iktidardan uzaklaştırılması gerektiğine bir kez daha işaret ettiğini söyledi.

Toplantıdan önce X hesabından açıklama yapan İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman ise "Daha fazla seçimi önlemek zorundayız. Oluşan siyasi durumda manevra için yeterli alan var." ifadelerini kullandı.

Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi ve Ortak Liste'nin dışarıda bırakıldığı, "işlevsel ve istikrarlı bir hükümet" kurulabileceğini savundu.