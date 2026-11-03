Polonya'da iki havalimanında bomba alarmı! Uçaklar acil iniş yaptı
Varşova'nın Chopin ve Modlin havalimanlarında, Londra ve Kopenhag seferlerini gerçekleştiren iki ayrı yolcu uçağına yönelik eş zamanlı bomba ihbarları güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Modlin Havalimanı'na acil iniş yaparak tahliye edilen LOT havayollarına ait uçağın yanı sıra Chopin Havalimanı'ndaki SAS uçağında da güvenlik önlemleri artırılarak inceleme başlatıldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'nın Chopin ve Modlin havalimanlarındaki iki uçakta çıkan bomba alarmları üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.
İKİ HAVALİMANINDA BOMBA ALARMI
Varşova Modlin Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na sefer yapan Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait Boeing 737 MAX tipi uçakta bomba bulunduğuna ilişkin yerel saatle 09.54'te ihbar yapıldı.
ACİL İNİŞ YAPTI
Toplam 181 kişinin bulunduğu uçak, saat 10.01'de Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme başlattı.
İhbar üzerine geçici olarak uçuşlara kapatılan Varşova Modlin Havalimanı'nda operasyonlar daha sonra yeniden başlatıldı.
Öte yandan, Polonya basınındaki haberlere göre, Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verildi.
Havalimanına iniş yapan uçağın yolcuları tahliye edilirken, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlattı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatıldı.