İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki topraklarda uygulanan şiddet sebebiyle dünyanın kendilerine haydut ve cani devlet olarak baktığını dile getirdi.

Haberde Levi'nin açıklamalarını kime yönelttiğine dair bilgi verilmezken, İsrail resmi televizyonu KAN tarafından salı günü servis edilen haber, bölgedeki gerilimi doğruladı.

"İSRAİL DEYİNCE AKLA SOYKIRIM GELİYOR"

İsrail devletinin Gazze şeridinde sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar, eski yöneticileri dahi isyan noktasına getirdi.

Gelecek seçimlerde yeniden soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı "All In Podcast" programında Tel Aviv yönetiminin dünyada ve ABD kamuoyunda soykırımcı olarak anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

İsrail devletinin kuruluşundan bu yana uluslararası alandaki en büyük imaj krizini yaşadığını anlatan Bennett, "İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez Amerikan kamuoyunda İsrail olumsuz bir marka haline geldi. Bir Amerikan öğrencisine 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız, 'soykırım' diyorlar. 'Doğru' diyorlar, 'soykırım' diyorlar. Durum bu... İtalya diyorsunuz 'makarna, spagetti' diyorlar." ifadelerini kullanmıştı.