İsrail'de Levi ve Bennett'ten soykırım itirafları
Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen katliamlarını sürdüren İsrail, kendi yetkililerinin ağzından küresel çöküşünü itiraf ediyor. İsrail Polis Komiseri Daniel Levi bütün dünyanın İsrail devletini haydut olarak gördüğünü kabullendi. Siyasete dönüş hazırlığı yapan eski Başbakan Naftali Bennett ise İsrail tarihindeki en büyük imaj krizinin yaşandığını belirterek, sokaktaki insanların kendilerini bebek katili ve soykırımcı olarak tanımladığını söyledi. İsrailli yetkililer, artan boykotların faturasını Netanyahu yönetimine kesti.
Gazze şeridinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında yıllardır eşi benzeri görülmemiş katliamlara imza atan İsrail cephesinde, yaklaşan seçim süreciyle birlikte peş peşe soykırım itirafları gelmeye başladı.
Uluslararası alanda tecrit edilen İsrail'in hem güvenlik bürokrasisinin zirvesinden hem siyasi liderlerden gelen açıklamalar, şeytanların günah çıkarma seansı olarak yorumlandı.
"DÜNYA BİZE HAYDUT VE CANİ DEVLET OLARAK BAKIYOR"
Soykırımcı İsrail basınından Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi kapalı görüşmede itiraflarda bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve işlediği etnik suçlar nedeniyle dünyada İsrail imajının ağır yara aldığını belirten Levi, "Bunun sonucunda bütün dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı." dedi.
Haberde Levi'nin açıklamalarını kime yönelttiğine dair bilgi verilmezken, İsrail resmi televizyonu KAN tarafından salı günü servis edilen haber, bölgedeki gerilimi doğruladı.
Yaklaşık 3 hafta önce Batı Şeria kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistinlilere ait evleri kuşatan yerleşimci gaspçılarla İsrail askerlerinin beraber ayin yaparken görüntülenmesi üzerine saha komutanı görevden alınmıştı.
Askerlerin saldırganlarla aynı videoda yer almasının, uluslararası sahada İsrail ordusunun şiddet yanlısı gaspçılara verdiği destek olarak yorumlandığına dikkati çekilmişti.
"İSRAİL DEYİNCE AKLA SOYKIRIM GELİYOR"
İsrail devletinin Gazze şeridinde sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar, eski yöneticileri dahi isyan noktasına getirdi.
Gelecek seçimlerde yeniden soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı "All In Podcast" programında Tel Aviv yönetiminin dünyada ve ABD kamuoyunda soykırımcı olarak anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
İsrail devletinin kuruluşundan bu yana uluslararası alandaki en büyük imaj krizini yaşadığını anlatan Bennett, "İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez Amerikan kamuoyunda İsrail olumsuz bir marka haline geldi. Bir Amerikan öğrencisine 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız, 'soykırım' diyorlar. 'Doğru' diyorlar, 'soykırım' diyorlar. Durum bu... İtalya diyorsunuz 'makarna, spagetti' diyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
SOYKIRIMCIYA SATIŞ BOYKOTU
İsrail eylemleri nedeniyle vatandaşların dünyada nasıl tecrit edildiğini kendi başından geçen olayla örneklendiren Bennett, kızıyla Hırvatistan tatilindeyken yaşadığı dondurma dükkanı skandalını paylaştı.
Bennett'in aktardığına göre, kızı dondurma almak üzere sıraya girdiğinde satıcı dondurmayı tam uzatacakken duraksayarak "İsrailli misiniz?" sorusunu yöneltti. Kızının "Evet" cevabını vermesi üzerine dondurmacı, dondurmayı kıza vermekten vazgeçerek tezgahın altındaki çöpe attı.
Satıcının "İsraillilere dondurma yok" diyerek kendilerini hizmet vermeden geri çevirdiğini anlatan Bennett, yaşanan boykot olayını ve uğradıkları tepkiyi doğrudan Netanyahu hükümetinin politikalarına bağladı.
Siyasete dönüş hazırlığındaki Bennett, İsrail devletinin Gazze saldırıları sonucu uluslararası alanda sürüklendiği itibar kaybından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.