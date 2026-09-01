Times Meydanı’nda kanlı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti öldürüldü

PIACENTI ÖZELLİKLE Mİ HEDEF ALINDI?

Saldırının ardından en çok merak edilen konulardan biri, Bank of America yöneticisi Piacenti'nin özellikle hedef seçilip seçilmediği oldu. New York polisi, ilk incelemelerde saldırgan ile Piacenti arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, elde edilen ilk bulguların saldırının rastgele gerçekleştirildiğine işaret ettiğini bildirdi.