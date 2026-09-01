Times Meydanı’nda kanlı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti öldürüldü
ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı kanlı bir saldırıya sahne oldu. Bank of America’da başkan yardımcısı olarak görev yapan 32 yaşındaki Erin Piacenti, 49 yaşındaki Pamela Cisneros’un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Saldırganın Piacenti’den önce 68 yaşındaki bir kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı. Polis tarafından vurulan Cisneros da yaşamını yitirdi.
New York'un en kalabalık noktalarından Times Meydanı, gündüz saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıyla kana bulandı. Polisin aktardığı bilgilere göre 49 yaşındaki Pamela Cisneros, yanında taşıdığı iki bıçakla çevredeki kişilere saldırdı. Olayda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
ÖNCE 68 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDI
Cisneros'un ilk olarak Times Meydanı çevresinde bulunan 68 yaşındaki bir adamı karnından bıçakladığı belirtildi.
Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Saldırgan daha sonra bölgeden uzaklaşarak 32 yaşındaki Erin Piacenti'ye yöneldi.
BANK OF AMERICA YÖNETİCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Cisneros, Piacenti'yi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Piacenti kurtarılamadı.
Saldırıda hayatını kaybeden kadının, ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Piacenti'nin bankanın Global Corporate and Investment Bank yapılanması içerisinde çalıştığı bildirildi.
POLİS "BIÇAKLARI BIRAK" DEDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polislerin Cisneros'a elindeki bıçakları bırakması yönünde defalarca uyarıda bulunduğu ancak saldırganın çağrılara uymadığı belirtildi.
Cisneros'un polislerin üzerine doğru ilerlemeyi sürdürmesi üzerine ekipler önce elektroşok silahıyla müdahale etti.
SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU
Elektroşok müdahalesine rağmen durmayan Cisneros'a polis ekipleri ateş açtı. Ağır yaralanan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
PIACENTI ÖZELLİKLE Mİ HEDEF ALINDI?
Saldırının ardından en çok merak edilen konulardan biri, Bank of America yöneticisi Piacenti'nin özellikle hedef seçilip seçilmediği oldu. New York polisi, ilk incelemelerde saldırgan ile Piacenti arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, elde edilen ilk bulguların saldırının rastgele gerçekleştirildiğine işaret ettiğini bildirdi.
SALDIRGANIN GEÇMİŞİ MERCEK ALTINDA
Polis, Cisneros'un geçmişini ve saldırıdan önceki hareketlerini de incelemeye aldı. ABD basınında yer alan bilgilere göre Cisneros'un daha önce ruh sağlığıyla bağlantılı olarak polisle temaslarının bulunduğu ancak New York'ta bir tutuklama kaydının olmadığı belirtildi.