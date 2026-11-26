Trump'ın tepkisine, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosunun (BEA) 25 Kasım'da açıkladığı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci tahmini neden oldu. İlk tahminde yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllıklandırılmış büyüme oranı, yeni hesaplamayla yüzde 4,3'e yükseltildi. Böylece iki tahmin arasında 0,9 puanlık fark oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump , ABD ekonomisinin büyüme verilerinde yapılan dikkat çekici revizyonun ardından federal kurumları hedef aldı. Trump, seçim öncesinde kamuoyuyla paylaşılan ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek rakamların kasıtlı biçimde düşük gösterildiğini iddia etti.

TRUMP'TAN SEÇİM ÖNCESİ VERİLER İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, seçim öncesinde yayımlanan ekonomik verilerin aslında "sahte" olduğunun ortaya çıktığını savundu. Verileri hazırlayan devlet kurumunun bir gün önce düzeltme yayımladığını belirten Trump, yönetimi dönemindeki ekonomik performansın daha önce açıklanan rakamların gösterdiğinden çok daha iyi olduğunu öne sürdü.

Büyüme oranındaki değişikliğin önemine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Trump yönetimi döneminde Amerikan ekonomisi, daha önce açıklanan olumlu rakamların gösterdiğinden çok daha iyi bir performans sergiliyor."

Yüzde 3,4'lük ilk tahminin yüzde 4,3'e çıkarılmasını "çok büyük bir fark" olarak nitelendiren Trump, verilerin neden seçimden önce doğru şekilde açıklanmadığını sorguladı.

Trump, paylaşımında şu ifadelerle soruşturma talebini dile getirdi:

"Doğru veri neden seçimden önce yayımlanmadı? Bu durumun derhal soruşturulmasını talep ediyorum. Bu küçük bir hata değil, çok büyük ve kasıtlı bir hata."