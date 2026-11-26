Trump'tan seçim öncesi ekonomik verilere "sahte" suçlaması! Derhal soruşturma istedi: "Kasıtlı bir hata"
ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme tahmininin yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e yükseltilmesi Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde ekonomik verilerin kasıtlı olarak düşük gösterildiğini ileri sürerek derhal soruşturma açılmasını istedi. Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), revizyonun yatırım ve tüketim harcamalarına ilişkin güncellemelerden kaynaklandığını açıklarken Reuters, Trump'ın iddialarına ilişkin kanıt sunmadığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin büyüme verilerinde yapılan dikkat çekici revizyonun ardından federal kurumları hedef aldı. Trump, seçim öncesinde kamuoyuyla paylaşılan ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek rakamların kasıtlı biçimde düşük gösterildiğini iddia etti.
Trump'ın tepkisine, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosunun (BEA) 25 Kasım'da açıkladığı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci tahmini neden oldu. İlk tahminde yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllıklandırılmış büyüme oranı, yeni hesaplamayla yüzde 4,3'e yükseltildi. Böylece iki tahmin arasında 0,9 puanlık fark oluştu.
TRUMP'TAN SEÇİM ÖNCESİ VERİLER İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, seçim öncesinde yayımlanan ekonomik verilerin aslında "sahte" olduğunun ortaya çıktığını savundu. Verileri hazırlayan devlet kurumunun bir gün önce düzeltme yayımladığını belirten Trump, yönetimi dönemindeki ekonomik performansın daha önce açıklanan rakamların gösterdiğinden çok daha iyi olduğunu öne sürdü.
Büyüme oranındaki değişikliğin önemine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Trump yönetimi döneminde Amerikan ekonomisi, daha önce açıklanan olumlu rakamların gösterdiğinden çok daha iyi bir performans sergiliyor."
Yüzde 3,4'lük ilk tahminin yüzde 4,3'e çıkarılmasını "çok büyük bir fark" olarak nitelendiren Trump, verilerin neden seçimden önce doğru şekilde açıklanmadığını sorguladı.
Trump, paylaşımında şu ifadelerle soruşturma talebini dile getirdi:
"Doğru veri neden seçimden önce yayımlanmadı? Bu durumun derhal soruşturulmasını talep ediyorum. Bu küçük bir hata değil, çok büyük ve kasıtlı bir hata."
ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME YÜZDE 4,3'E ÇIKTI
ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosunun (BEA) 25 Kasım'da yayımladığı ikinci tahmine göre, ABD ekonomisi 2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyüdü.
Bu oran, ekim ayında açıklanan yüzde 3,4'lük öncü tahminin 0,9 puan üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisinde böylece üçüncü çeyrekte belirgin bir hızlanma kaydedildi.
BEA verilerine göre büyümeye yatırım, tüketim harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış katkı sağladı. İhracattaki düşüş ise büyümeyi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı. İthalat da arttı.
REVİZYONUN NEDENİ: YATIRIM VE TÜKETİM HARCAMALARI
BEA'nın teknik açıklamasına göre, büyüme tahminindeki 0,9 puanlık artışın temelinde yatırım ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde yapılan güncellemeler bulunuyor.
Yatırım kalemindeki yukarı yönlü revizyonda özellikle yazılım başta olmak üzere fikri mülkiyet ürünleri etkili oldu. Bu değişiklikte ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) yazılım sektörüne ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verilerindeki güncellemeler dikkate alındı.
Tüketim harcamalarındaki revizyonda ise mal gruplarındaki artış belirleyici oldu. İlaçlar, eğlence ürünleri, araçlar, bilgisayar yazılımları ve aksesuarları ile benzin ve diğer enerji ürünleri bu artışa katkı sağladı.
Buna karşılık sağlık hizmetleri başta olmak üzere bazı hizmet kalemlerinde aşağı yönlü revizyon yapıldı. Hastane, huzurevi ve ayakta tedavi hizmetlerine ilişkin yeni veriler de hesaplamaya dahil edildi.
BÜYÜME ORANI YILLIKLANDIRILMIŞ HESAPLANIYOR
Açıklanan yüzde 4,3'lük büyüme oranının yıllıklandırılmış bir veri olduğuna da dikkat çekiliyor. BEA'nın hesaplamasında üçüncü çeyrekteki mevsim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı hızın bir yıl boyunca devam etmesi halinde ortaya çıkacak büyümeyi göstermek üzere yıllıklandırılıyor.
İkinci tahminde yalnızca GSYH değil, diğer ekonomik göstergelerde de güncellemeler yapıldı. Özel sektörün tüketim ve sabit yatırımlarını kapsayan nihai satışlar yüzde 5,8 artış gösterdi. Bu kalemdeki önceki tahmin yüzde 4,9 seviyesindeydi.
Öte yandan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,1, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE ise yüzde 2,5 artış kaydetti. Reel gayrisafi yurt içi gelir (GDI) de yüzde 4,4 yükseldi.
REUTERS: TRUMP İDDİALARINA KANIT SUNMADI
Reuters'ın haberine göre Trump, büyüme verilerinin kasıtlı olarak yanlış yayımlandığı iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Ajans, BEA'nın daha önce yaptığı açıklamalara da dikkat çekerek ilk büyüme tahminlerinin stoklar, dış ticaret ve hizmetlere yönelik tüketim harcamaları gibi bazı alanlarda henüz tamamlanmamış verilere dayandığını aktardı.
ABD'de ekonomik büyüme rakamları tek seferde kesinleştirilmiyor. BEA, bir çeyreğe ilişkin verileri ilk tahmin, ikinci tahmin ve nihai tahmin aşamalarında güncelleyebiliyor. Yeni verilerin sisteme dahil edilmesiyle önceki hesaplamalar değişebiliyor.
TRUMP DAHA ÖNCE DE EKONOMİK VERİLERİ HEDEF ALMIŞTI
Trump'ın federal kurumların açıkladığı ekonomik verilere yönelik eleştirileri daha önce de gündeme gelmişti. Reuters'ın aktardığına göre Trump, Ağustos 2025'te zayıf istihdam verilerinin yayımlanmasının ve önceki aylara ilişkin istihdam rakamlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Komiseri Erika McEntarfer'i görevden almıştı.
Trump, o dönemde de istihdam rakamlarının manipüle edildiğini iddia etmiş ancak bu suçlamalarına ilişkin kanıt sunmamıştı. Söz konusu karar, federal kurumların açıkladığı ekonomik istatistiklerin siyasi baskı altında kalabileceğine yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti.
Bu kez tartışmanın merkezinde ise 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesinde açıklanan büyüme verileri bulunuyor. Cumhuriyetçilerin seçimlerde ağır kayıplar yaşamasının ardından gelen revizyonu gündeme taşıyan Trump, ekonomik rakamların seçim öncesinde neden daha yüksek açıklanmadığının araştırılmasını istiyor.