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İsrail'de kaos! Netanyahu'ya istifa tehditi

İsrail'de Şin-Bet iç istihbarat teşkilatının bazı yetkilileri, Başbakan Netanyahu'nun yasal olmadığı yönünde Yüksek Mahkeme kararı bulunan Tümgeneral David Zini'nin atamasını protesto ederek, göreve başlarsa istifa edeceklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:42
İsrail’de kaos! Netanyahu’ya istifa tehditi

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İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bazı yetkililerinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurumun başına getirdiğini duyurduğu Tümgeneral David Zini'nin atamasının onaylanması halinde istifa edecekleri bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bazı Şin-Bet saha koordinatörleri, bu hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda Tümgeneral Zini'nin kurumun başına getirilme kararına tepki gösterdi.

İsrail'de Tümgeneral David Zini kaosu (X ekran görüntüsü)İsrail'de Tümgeneral David Zini kaosu (X ekran görüntüsü)

MESİHÇİ GÖRÜŞÜ

Zini'nin siyasi gerekçelerle kurumun başına getirilmek istendiğini vurgulayan söz konusu yetkililerin, Zini'nin "mesihçi" görüşlerinin kurumun temel değerleriyle çeliştiği ve tarafsızlığına zarar vereceği görüşünde olduğu ifade edildi.

Haberde, henüz hiçbir iç istihbarat teşkilatı yetkilisinin istifa mektubu sunmadığı da kaydedildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin iç istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınması ve yerine yeni atama yapılmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen Netanyahu, Tümgeneral David Zini'yi yeni iç istihbarat şefi olarak atamıştı.

İsrailli muhalifler Zini'ye görevi kabul etmeme çağrısında bulunurken koalisyon hükümeti üyeleri atamayı memnuniyetle karşılamıştı.

İsrail'de Tümgeneral David Zini kaosu (AA)İsrail'de Tümgeneral David Zini kaosu (AA)

YÜKSEK MAHKEME YASAL OLMADIĞINI HÜKMETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararı, İsrail'de yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

Konu yargıya taşınmış, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Buna karşın Netanyahu dün yeni bir atama yapmış, atama kararının Bar'ın görevden alınmasına ilişkin hukuki inceleme tamamlanmadan yerine birini atama yetkisinin bulunmadığı yönündeki savcılık kararıyla çeliştiği belirtilmişti.

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