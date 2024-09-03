İsrail’de büyük isyan! Eylemciler Netanyahu’nun evinin önünde toplandı

İsrail'de halk yeniden ayaklandı. Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve rehine takasını imzalamayan Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un evine doğru da yürüyen göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Gösteride, Gazze Şeridi'nde cesetlerine ulaşılan 6 İsrailli esirin temsili tabutları da yer aldı. İngiliz medyası Netanyahu'nun yürüdüğü siyasi ipin korkunç derecede ince olduğunu ve hükümetin bir gecede çökebileceğini yazdı.