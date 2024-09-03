Filipinler’i sel vurdu! Önce fırtına sonra toprak kayması: 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'i sel vurdu. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi.
Filipinler'i sel vurdu. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi.
ÖNCE FIRTINA SONRA SEL VE TOPRAK KAYMASI
Filipinler'de etkili olan Yagi Tropikal Fırtınası, bölgede şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.
14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan, şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Havalimanı yetkilileri, bazı iç hatlar uçuşlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
Filipinler'in kuzeyinde bulunan pek çok eyalette fırtına uyarıları devam ediyor.