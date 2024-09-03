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Filipinler’i sel vurdu! Önce fırtına sonra toprak kayması: 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de fırtına sonrası sel ve toprak kayması meydana geldi. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan sel ve toprak kaymasında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler’de fırtına uyarıları hala devam ediyor. İşte, bölgeden son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:40 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:40
Filipinler’i sel vurdu! Önce fırtına sonra toprak kayması: 14 kişi hayatını kaybetti

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Filipinler'i sel vurdu. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi.

ÖNCE FIRTINA SONRA SEL VE TOPRAK KAYMASI

Filipinler'de etkili olan Yagi Tropikal Fırtınası, bölgede şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Havalimanı yetkilileri, bazı iç hatlar uçuşlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Filipinler'in kuzeyinde bulunan pek çok eyalette fırtına uyarıları devam ediyor.

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