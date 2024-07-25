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ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?

İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Keir Starmer’ın tutuklanması için harekete mi geçti? Flaş iddia ABD gazetesi New York Times’tan geldi. New York Times, Starmer’ın, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmaya çalışan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı Rishi Sunak hükümetinin yaptığı itirazları geri çekeceğini iddia etti. Peki, İngiltere, Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 16:22 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 17:41
ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?

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ABD gazetesi New York Times, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'ın İsrail konusunda beklenmedik bir adım atacağını iddia etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmerİngiltere Başbakanı Keir Starmer

ABD BASININDAN İNGİLTERE İDDİASI

New York Times, Starmer'ın, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmaya çalışan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı Rishi Sunak hükümetinin yaptığı itirazları geri çekeceğini iddia etti.

STARMER NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA EMRİNE DESTEK Mİ VERECEK?

Starmer hükümetinin görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan iki kişinin Starmer'ın bu hafta sonuna kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasına yönelik önceki hükümetin itirazlarından vazgeçmesinin beklendiğini söyledi.

İngiltere, geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'nın "en yüksek tarafsızlık standartlarını" karşıladığından emin olmak için gerekli adımları attığı sonucuna vararak ajansın finansmanını yeniden başlatacağını bildirmişti. İsrail hükümeti ajansın çok sayıda çalışanını Hamas'ın önderliğinde 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda ya da sonrasında rol oynamakla suçlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İNGİLİZ'İN YENİ DÖNEMİNDE SOYKIRIMCIYA BASKI İDDİASI

New York Times, İngiltere'den gelen adımların, yeni Başbakan Starmer'ın Netanyahu üzerinde daha fazla baskı kurmaya istekli bir hükümet olduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma çabasını "çirkin" olarak nitelendirmiş ve kınamıştı.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DURMADI

Analistler İngiltere'nin yeni hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurmak gibi somut önlemler almadığına dikkat çekti. Yetkililer, İsrail'in insan hakları yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin yasal bir incelemenin sonuçlarını beklediklerini söylemişti.

New York Times'a göre tüm bu hamleler İngiltere'nin yeni başbakanının, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz başta olmak üzere İsrail'e tam destek veren Batılı liderleri rahatsız eden bir çatışmada kendi yolunu çizdiğini gösteriyor.

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