ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?

ABD gazetesi New York Times, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer 'ın İsrail konusunda beklenmedik bir adım atacağını iddia etti.

New York Times, Starmer'ın, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmaya çalışan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı Rishi Sunak hükümetinin yaptığı itirazları geri çekeceğini iddia etti.

STARMER NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA EMRİNE DESTEK Mİ VERECEK?

Starmer hükümetinin görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan iki kişinin Starmer'ın bu hafta sonuna kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasına yönelik önceki hükümetin itirazlarından vazgeçmesinin beklendiğini söyledi.

İngiltere, geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'nın "en yüksek tarafsızlık standartlarını" karşıladığından emin olmak için gerekli adımları attığı sonucuna vararak ajansın finansmanını yeniden başlatacağını bildirmişti. İsrail hükümeti ajansın çok sayıda çalışanını Hamas'ın önderliğinde 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda ya da sonrasında rol oynamakla suçlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu