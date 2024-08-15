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İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." şeklindeki sözlerinin ardından İsrail basınında panik devam ediyor. İsrail gazetesi nziv.net, “İsrail, Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir.” dedi ve Batı’ya açıkça çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 16:41 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:09
İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor

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Dünya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ziyaretine odaklanırken İsrail'de ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye korkusu devam ediyor.

İSRAİL'DE TÜRKİYE KORKUSU

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası Tel Aviv'de panik sürüyor.

İsrail gazetesi nziv.net "Erdoğan'ın tehdidi: Yapılacak doğru şey nedir?" dedi ve Tel Aviv'in paniğini yeniden gözler önüne serdi.

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"TÜRKİYE'NİN İHA ÜSSÜNÜ UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan nziv.net "Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta bir İHA üssünün yanı sıra farklı yeteneklere sahip önemli bir filosunun da bulunduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

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ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

İsrail'deki karar alıcılar ve özellikle de her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a saldıran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tweetlerinin İsrail ile Türkiye arasındaki krizi daha da derinleştirdiğini belirten İsrail gazetesi, "İsrail, Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir. Hiçbir Batılı oyuncunun NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail'e askeri açıdan karşı koymasını istemesi söz konusu değildir" dedi ve açıkça Batı'ya çağrı yaptı.

İsrail gazetesi ayrıca, "İsrail de yeterinde cepheyle uğraştığı için Ankara'nın provokatif açıklamalarını mümkün olduğu kadar kontrol altına almak için her türlü çabayı göstermeli." dedi.

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