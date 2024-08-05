İsrail’den Akdeniz hamlesi: Ulaştırma Bakanı Regev Yunanistan ve Kıbrıs’tan yardım istedi! Başkan Erdoğan açıkça uyarmıştı: Üssü görmeleri yeter

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin geçtiğimiz hafta İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İran ve Lübnan Hizbullah'ından İsrail'e karşı bir saldırı beklenirken İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, krizi Akdeniz'e taşıyacak bir açıklama yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKÇA UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC dönüşü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı İsrail'e destek vermemeleri konusunda açıkça uyarmıştı. Başkan Erdoğan İsrail'e olası bir yardım ile ilgili "Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak, gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak gerekir. İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var." şeklinde konuşmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Başkan Erdoğan'a GKRY ile Yunanistan'ın deniz üssü girişimleri ve İsrail'e olası yardımları konusunda sorulan soru ve Başkan Erdoğan'ın cevabı şu şekilde:

SORU: "Güney Kıbrıs, Yunanistan'la Larnaka kıyılarında bir deniz üssü inşa etme girişiminde. Amerika ve Avrupa Birliği ile anlaştıkları yönünde haberler çıkıyor. Bunlar yalanlanmadı" diyor. Dolayısıyla artık Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'yle anlaşılarak bir deniz üssü kurulmasının zamanı geldiğini söylüyor. Deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda söz konusu olur mu? Bu konuda adımlar atılacak mı? Diğer yandan Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik üs olarak kullandığına dönük haberlerde çok çıkıyor. Sayın Tatar da bunun Kıbrıs'ı, Ortadoğu'daki bazı büyük terör örgütlerinin hedefi haline getireceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu tür bir gelişme konusunda Türkiye hangi adımlara atmayı düşünür?

KIBRIS'A SİYASİ ÜS!

"Şu anda Ada'da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onları bir göreyim, durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman, yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz."

GÜNEY KIBRIS'A VE YUNANİSTAN'A UYARI

"Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Bu arada, tekrar bir kontrole gidip inşaat ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Yani Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar, yapılması gerekenleri yapar. Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak, gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak gerekir. İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var."

"ÜSSÜ GÖRDÜKLERİ ZAMAN YETER ONLARA"

"Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara."