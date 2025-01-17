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ABD’den flaş karar! Türkiye’ye yaptırımlar kaldırıldı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan kararnamede Türkiye’ye yaptırımlar kaldırıldı. Biden'ın yeni kararnamesiyle, 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye'ye yaptırım öngören kararnameden Türkiye ile ilgili tüm ifadelerin çıkarılmasını isteyen Ankara'nın talebi karşılanmış oldu.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:52
ABD’den flaş karar! Türkiye’ye yaptırımlar kaldırıldı

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    ABD Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Türkiye'ye 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

    ABD Başkanı Joe Biden, EPAABD Başkanı Joe Biden, EPA

    BIDEN KARARNAMEYİ İMZALADI

    ABD Başkanı Biden, Suriye'deki güncel duruma ilişkin ilave düzenlemelerin yer aldığı 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongreye bildirdi.

    ABD Başkanı Joe Biden, AAABD Başkanı Joe Biden, AA

    TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKIYOR

    Biden, yeni başkanlık kararnamesinde 14 Ekim 2019'da dönemin başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan 13894 sayılı kararnameyi revize ederek önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

    ANKARA KAZANDI

    Biden'ın bu adımı, 2019 yılındaki kararnameden Türkiye'nin tamamen çıkarılmasını uzun zamandır talep eden Ankara'nın hukuki anlamda önemli bir kazanımı olarak değerlendirildi.

    Barış Pınarı Harekatı, Takvim Fotoğraf ArşiviBarış Pınarı Harekatı, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BIDEN'DAN AÇIKLAMA

    Kongreye gönderdiği bildirimde Biden, Suriye'deki durumun 2019'dan bu yana ciddi şekilde değiştiğini ve o kararnameye konu olan (Türkiye'nin) askeri operasyonuyla ilgili gündemin geride kaldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır. Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye'nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır.
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    Biden'ın yeni kararnamesiyle ABD, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar veya toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilere halen yaptırım getirebileceği notunu düşerek Suriye'ye ilişkin politika yapım süreçlerini güncel koşullara göre revize etmiş oldu.

    Barış Pınarı Harekatı, Takvim Fotoğraf ArşiviBarış Pınarı Harekatı, Takvim Fotoğraf Arşivi

    Dönemin ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla 14 Ekim 2019'da yayımlanan başkanlık kararnamesinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla yaptırım öngörülmüştü.

    Bu kapsamda ABD yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almıştı.

    Harekatın sona ermesiyle Trump, 23 Ekim 2019'da bu yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

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