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İsrail zulmü sürüyor Milyonlarca Filistinli'yi açlığa mahkum etti!

Katliamlarını sürdüren İsrail, milyonlarca Filistinli'yi açlığa mahkum etti. Güney Gazze'de ailelere sıcak yemek dağıtan bir yardım mutfağının önünde toplananan çoğu çocuk yüzlerce Filistinli'nin hali yürekleri burktu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
İsrail zulmü sürüyor Milyonlarca Filistinli’yi açlığa mahkum etti!

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Soykırımcı İsrail, Gazze'yi ve Filistin'i tamamen ele geçirme planı yaparken, milyonlarca Filistinli'yi de açlığa mahkum etti. Bir tas çorbaya ve bir bardak suya ulaşmak için bekleyen Filistinliler, gün geçtikçe İsrail zulmü altında ezilmeye devam ediyor.

Güney Gazze'de ailelere sıcak yemek dağıtan bir yardım mutfağının önünde toplananan çoğu çocuk yüzlerce Filistinli'nin hali yürekleri burktu. Yardım kuruluşları, Gazze'de yetersiz beslenme ve açlığın giderek yaygınlaştığı uyarısı yaparken, ellerindeki malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu bildiriyor. Dünya ise bu zulme hala sessiz.

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