Almanya’yı Filistin korkusu sardı: Liseli öğrencilerin mezuniyet törenini iptal ettiler





Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.