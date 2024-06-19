SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Almanya'yı Filistin korkusu sardı: Liseli öğrencilerin mezuniyet törenini iptal ettiler

Almanya'da bir lise, öğrencilerin mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösteri yapabileceği endişesiyle mezuniyet törenini iptal etti. Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 21:13 Güncelleme 19 Haziran 2024, 21:14
Almanya’yı Filistin korkusu sardı: Liseli öğrencilerin mezuniyet törenini iptal ettiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'da bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi.

Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi.



Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi.

Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi.



Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.



Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "okul yönetimiyle bir çözüm bulunmasının amaçlandığı ve karnelerin öğrencilere uygun bir ortamda verilmesini sağlamak istendiği" kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
Türk Telekom
Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu
Galatasaray’a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak
İşte EURO 2024’ün ilkleri ve enleri! Arda Güler, Cristiano Ronaldo Pepe...
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu
Bodrum’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü! Turgutreis’te 16 saatlik su kesintisi
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Canlı yayında Blinken’ı hedef aldı: Beyaz Saray toplantıyı iptal mi etti?
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
DNA testi ile şoke eden gerçek ortaya çıktı! İki çocuğunun babası kuzeniymiş... 12 yıl boyunca aldatılan adamdan ilginç istek
SON DAKİKA