PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu!

7 Ekim 2023'te bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran ve Orta Doğu'da istikrarsızlığın sürmesi birçok ülkeyi hedef alan İsrail bugün de Yemen'in başkenti Sana’yı da vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu!

7 Ekim 2023'te bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıyor.

İsrail başkent Sana'yı vurdu

DÜN KATAR BUGÜN YEMEN

Dün Katar'daki ateşkes görüşmelerini hedef alan İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINA KARŞILIK VERİLDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail'in başkent Sana'da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Terör devleti İsrailin derdi ateşkes değil! Dohada müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABDyi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdilerTerör devleti İsrailin derdi ateşkes değil! Dohada müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABDyi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
Takas Bank
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti