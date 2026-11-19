Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad ve El-Harc'da olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemlerinin devreye alındığı bildirildi.

Yetkililer, bölge sakinlerinden güvenlikleri için resmi makamların yönlendirmelerini takip etmelerini istedi.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: TEHLİKE GEÇTİ

Uyarı sistemlerinin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğü yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde tehlikenin geçtiği duyuruldu.

Halka, güvenlik tedbirlerine uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

RİYAD'DAKİ FİNANS MERKEZİ DAHA ÖNCE HEDEF ALINMIŞTI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, daha önce Yemen'deki Husilerin Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Bölgesi'ndeki (KAFD) kulelerden birini hedef aldığını ve saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştiriyor.