Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne Neptun tipi füzelerle yeniden saldırı düzenlediği belirtildi. Füzelerin köprüye isabet ettiği ve köprü üzerindeki demir yolu hattının hasar gördüğü kaydedildi.

Genelkurmay, Kırım Köprüsü'nün Rusya'nın askeri yük taşımacılığında önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamada, Rus ordusunun ulaşım için kullandığı belirtilen başka köprülerin de son günlerde hedef alındığı bildirildi.

Ukrayna, Kırım Köprüsü’nü Neptun füzeleriyle yeniden hedef aldı. (Foto: AA)

RUSYA HAFTA BAŞINDAKİ SALDIRIYA SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Ukrayna ordusunun hafta başında da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediği ve köprünün hasar gördüğü bildirilmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek soruşturma başlatmıştı.

Kerç Köprüsü olarak da bilinen stratejik önemdeki yapı, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlıyor. Ukrayna ordusu köprüye 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

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