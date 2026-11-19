Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne füze saldırısı! Kiev demir yolunun hasar gördüğünü duyurdu
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kırım Köprüsü’nün Neptun tipi füzelerle yeniden hedef alındığını açıkladı. Genelkurmay, köprüye isabet eden füzelerin demir yolu hattına zarar verdiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne Neptun tipi füzelerle yeniden saldırı düzenlediği belirtildi. Füzelerin köprüye isabet ettiği ve köprü üzerindeki demir yolu hattının hasar gördüğü kaydedildi.
RUS ORDUSUNUN KULLANDIĞI DİĞER KÖPRÜLER DE HEDEFTE
Genelkurmay, Kırım Köprüsü'nün Rusya'nın askeri yük taşımacılığında önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamada, Rus ordusunun ulaşım için kullandığı belirtilen başka köprülerin de son günlerde hedef alındığı bildirildi.
Kırım'daki sözde yönetimin başkanı Sergey Aksyonov da Ukrayna ordusunun köprüye yeniden saldırı düzenlediğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
RUSYA HAFTA BAŞINDAKİ SALDIRIYA SORUŞTURMA AÇMIŞTI
Ukrayna ordusunun hafta başında da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediği ve köprünün hasar gördüğü bildirilmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek soruşturma başlatmıştı.
Kerç Köprüsü olarak da bilinen stratejik önemdeki yapı, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlıyor. Ukrayna ordusu köprüye 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.