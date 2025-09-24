Barrack'tan Suriye-İsrail anlaşması hakkında önemli açıklama! Trump mı duyuracak?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşmiş Milletlerde (BM) bir grup gazeteciye Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack (Takvim.com.tr)

ANLAŞMA NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'li temsilci, "gerginliği azaltma" anlaşmasına varılması halinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarını "durduracağını" Şam yönetiminin de İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makina yerleştirmeyeceğini dile getirdi.

İsrail ile Suriye arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Barrack, anlaşmanın Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması için müzakereler yürütülen yeni bir güvenlik anlaşması için de "ilk adım" olacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)

ANLAŞMAYI TRUMP'I DUYURACAK?

Barrack ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam ile Tel Aviv arasında varılacak "gerginliği azaltma" anlaşmasını duyurmayı planladığı belirtti.

Ancak ABD'li temsilciye göre, hem taraflar arasında yeterli ilerlemenin kaydedilememesi hem de İbrani takvimine göre İsrail'de yılbaşına başlanmasıyla sürecin yavaşlamasından dolayı Trump bu duyuruyu erteleme kararı aldı.

İsrail Suriye'nin egemenliğini ihlal ediyor!

Washington aniden görevden aldı