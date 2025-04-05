İsrail vahşeti dur durak bilmiyor!

İsrail kana doymuyor... İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 50 bin 523 kişi şehit oldu, 114 bin 95 kişi de yaralandı. Yaklaşık 40 bin bombanın atıldığı, binlerce mühimmat ve bombanın patlamadığı, bunların bazılarının bir ton ağırlığında olduğu belirtildi.



Gazze'nin üçte ikisi yok oldu, ortaya 42 milyon tonluk bir enkaz yığını çıktı. Sadece enkazın temizlenmesinin bile 14 yıl süreceği açıklandı. Bombaların yanı sıra salgın hastalık ve açlıktan ölümler de Filistinlilerin hayatını kâbusa çevirdi. BAktivistler, Gazze ile ilgili kalpleri parçalayan açıklamalar yapıyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hem ABD silahlarıyla gerçekleşmesi hem uluslararası toplumun sessiz kalması açısından 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombasıyla düzenlenen saldırıları hatırlatıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, AA'ya yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze, ABD'nin de Hiroşima ve Nagazaki'ye saldırılarının benzerlikler taşıdığını aktardı. ABD'nin atom bombasını ilk kez 1945'te kullandığını hatırlatan Abdu, Washington'un Hiroşima ve Nagazaki'de kullandığı atom bombalarının kitle imha silahı olduğunu ve çok geniş bir alanda oluşturduğu yıkım sonucu on binlerce masum sivilin canına kastettiğini söyledi. Başta Türkiye, Katar, İspanya gibi ülkelerin dışındakiler 3 maymunu oynadı, oynamaya da devam ediyor.

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