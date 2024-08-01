İsrail, Tahran’ın göveğinde İsmail Haniye’yi şehit etti!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Pezeşkiyan'ın davetlisi olarak Tahran'daydı. Tören sonrası Özel Gazi Konutu'na ulaştı. Ancak saatler sabaha karşı 02.00'ı gösterdiğinde eve füzeli saldırı yapıldı.

Haniye ve bir korumasının suikast anında şehit olduğu açıklandı. Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasında bulunurken İran füzelerin sınır dışından geldiğini vurguladı.

ÖMRÜNÜ FİLİSTİN DAVASINA ADADI

Haniye, 29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda doğdu.

1987'de Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Hamas'ı kurdu.

2006 yılında Filistin Başbakanı oldu.

2017'de Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçildi.

10 Nisan'da İsrail saldırısında 3 oğlunu ve 4 torununu kaybetti.

İNTİKAM YEMİNİ

Dünya dün sabah HAMAS'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin (62), Tahran'da bir suikast sonucu şehit edilmesi üzerine bir kez daha gerildi. Haniye, önceki gün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'a geldi. Akşam saatlerinde ise Devrim Muhafızları'nın koruduğu ve savaş gazilerinin kaldığı şehre yakın bir bölgedeki güvenli konuta geçti. Saat 02.00 sularında iddiaya göre, İran dışından atılan bir güdümlü füze ile konut yerle bir edildi. Kalleş saldırı sonucu Haniye ve yanındaki korumasının hayatını kaybettiği bildirildi. Suikastın ardından açıklamalar ve kınamalar peş peşe geldi:

HAMAS YETKİLİSİ SAMI ZUHRI: İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUTABBAS da bu saldırıyı "korkakça bir hareket" olarak nitelendirdi.

RUSYA DIŞİŞLERI BAKANLIĞI: Kabul edilemez bir siyasi suikast.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz.

İRAN LİDERİ HAMANEY: Evimizde şehit edilen Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz...

ELVEDA MİLLETİN LİDERİ

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından aile üyelerinden açıklamalar geldi. Oğul Abdüsselam Haniye, "Babamın kanı, en küçük Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil. Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik" dedi. Gelini ise "Bir baba gibiydi, gözümüzün uruydu. Haniye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı" sözlerini kaydetti.

NETANYAHU'DAN ALÇAK TEHDİT

İsrail Başbakanı katil Netanyahu, Haniye suikastı sonrası ulusa seslendi: İsrail'e dokunan herkesin kanı dökülür. Nerden olursa olsun bize karşı yapılacak herhangi bir saldırganlığın bedelini ağır ödeteceğiz. İran'ın vekillerine ezici darbeler indirdik. Bize zarar veren, halkımıza katliam yapan herkesle hesaplaşacağız.

TÜRKİYE'NİN TEPKİLERİ: SONUCU VAHİM OLACAK

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: Gazze'nin şehitler kervanına bir mücahit daha katıldı.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: "Haniye'nin şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecek. Vahim sonuçlar doğuracak.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: Tahran, Beyrut ve Irak'ta, İran için önemli olan 3 yerin vurulması belli düğmelerin basılması anlamına gelir. Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: Bu suikastla İsrail, bölge savaşı istediğini beyan eden ilk tetiği çekmiştir. Bu durum Ortadoğu ile sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz, Avrupa barışını tehdit edecek bir hale bürünecektir...

SAVAŞ TAMTAMLARI

Dünya basını, kalleş suikast sonrası topyekun bir savaş korkusunun derinleştiğini yazdı:

CNN: Haniye'nin suikastı, Ortadoğu'da topyekun bir savaş korkusunu derinleştiriyor.

AP: Haniye'nin öldürülmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

GUARDIAN: Haniye'nin bir suikast sonucu ölümü, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanını öldürdüğünü iddia etmesinden saatler sonra gerçekleşti.

EŞ ZAMANLI SALDIRI

İsrail, Haniye'nin şehit edilmesinden saatler önce Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Olayda 4 kişinin öldüğü belirtilirken yaralı sayısı 80'e yükseldi. Saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından ve Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanı olan Fuad Şükrü hedef alındı. Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şükrü'nün, saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Fuad Şükrü'nün 1983'te Beyrut'ta 300 ABD ve Fransız Deniz Piyadesi'nin öldüğü karargaha düzenlenen saldırıyı organize ettiği ve bu yüzden ABD'nin hedefindeki isim olduğu bildirildi. Beyaz Saray, İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırıya ilişkin "Kendini savunma hakkını kullandı" sözlerini kaydetti. Fransa'da solcu siyasetçiler, İsrail'in Beyrut'taki saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, tepkilerini dile getirdi...