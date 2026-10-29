İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandıklara yoğun katılımıyla elde edilen bu sonuçlardan rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortakları, "seçimlerin çalındığı, usulsüzlük yapıldığı" iddialarını ortaya attı.

İsrail seçimlerinde oy sayımlarının tamamlanmasının ardından kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekiline ulaşarak tarihi bir temsil düzeyine ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma ulaştı.

Ortak Liste'nin çıkardığı 11 milletvekiliyle "Arap partileri sayesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet kurmasının engellendiğini" vurgulayan Tıybi, "Itamar Ben-Gvir bir daha Ulusal Güvenlik Bakanı olamayacak, (Bezalel) Smotrich de aynı şekilde. Bunlar, siyasi bir bilgelikle ve büyük bir sorumlulukla hareket eden bilinçli Arap toplumumuzun elde ettiği başarılardır." ifadelerini kullandı.

Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaştığı seçimleri "Bu, sandıklara yoğun bir şekilde akın eden ve kendini savunan Arap seçmenin başarısıdır." sözleriyle değerlendirdi.

Filistinli partiler 19 sandalye kazandı. (Foto: AA)

Tıybi, önlerinde zorluk ve sorumluluk olduğuna işaret ederek kazandıkları sandalyeleri Netanyahu hükümetini düşürmeye katkı sağlamak ve onun yerine "daha az kötü" bir hükümetin kurulması için kullanmak istediklerini söyledi.

Muhalefet blokunda yer alan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın telefonlara çıkmadığı iddialarını, "seçim sonrası daha fazla taviz almak için tipik davranış" olarak değerlendiren Tıybi, "Bibi (Netanyahu) ve Tıybi ile aynı masaya oturmak istemiyorum." ifadesini kullanan Liberman ile kendisinin de aynı masada oturmak istemediğini belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinli siyasi lider, muhalefetle varılacak uzlaşı çerçevesinde Filistinliler için "bir güvenlik ağı oluşturmak ve hükümeti düşürerek yeni bir hükümet kurulmasını" sağlamak istediklerini belirterek Yahudi muhalefet liderlerine kendi aralarındaki atışmaları bırakma çağrısı yaptı.

"NETANYAHU, TEKRAR SEÇİME GİTMEK İSTİYOR"

Tıybi, "Netanyahu'nun tekrar seçime gitmek istediğini" ifade ederek Netanyahu'nun planına ilişkin şunları söyledi:

"Şu an geçici başbakan olarak kalmak, ABD ara seçimlerinin sonrasında Donald Trump ile iş birliği ve koordinasyon içinde İran'a karşı bir savaşa girmek ve sonrasında yeni seçimlere gitmek istiyor."

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde muhalif blokun Netanyahu'nun önünü kesmek için hükümet kurması gerektiğini kaydeden Tıybi, "Ortak Liste olarak, Eisenkot'un önünü açmak ve ona yardımcı olmak için hazırız. Toplumumuz için güvenlik ağı adına bir takım taleplerimiz var." dedi.