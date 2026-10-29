Gazze’nin tanıkları hedefte! İsrail yaklaşık 300 gazeteci ve medya çalışanını öldürdü
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdüğünü, bazı muhabirleri ise ölümlerinin ardından “terörist” olarak yaftaladığını söyledi. Batı Şeria’daki baskınlara ve zorla yerinden edilmelere de dikkati çeken Albanese, yaşananları “kolektif cezalandırma” olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani kriz ve insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Baskı Altındaki İnsan Onuru: İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsani Durum ve İnsan Hakları Sonuçları" başlıklı toplantıda konuşan Albanese, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasına, Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelere ve BM'nin tutumuna dikkati çekti.
GAZZE'DE GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI
İsrail'in Gazze'de çoğunluğu Filistinli gazetecileri sistematik biçimde yok ettiğini belirten Albanese, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze'de yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü." dedi.
Albanese, hayatını kaybedenler arasında "çifte vuruş" yöntemiyle hedef alınan kameramanların da bulunduğunu söyledi. Bu yöntemde, ilk saldırının ardından bölgeye gelen kurtarma ekipleri veya çevredeki insanlar ikinci bir saldırıyla vuruluyor.
Bazı muhabirlerin ise öldürülmelerinin ardından güvenilirliği çürütülmüş kanıtlara dayanılarak "terörist" olarak yaftalandığını ifade etti.
GAZETECİLERİN YAKINLARI DA ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırıların medya çalışanlarının ailelerini de vurduğunu vurgulayan Albanese, öldürülen gazetecilerin daha sonra yüzlerce yakınının da İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Gazze'deki medya ofislerinin ve telekomünikasyon altyapısının büyük bölümünün tahrip edildiğini söyleyen Albanese, yabancı gazetecilerin de üç yıldır bölgeye girişine izin verilmediğine dikkati çekti.
İSRAİL MEDYASINDAKİ SÖYLEMLERE TEPKİ
Albanese, İsrail'de medyanın bazı kesimlerinin Filistinlileri insan olarak görmeyen söylemleri normalleştirdiğini, zaman zaman da açıkça Gazze'nin yok edilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Dünya medyasına da eleştiri yönelten BM Özel Raportörü, Gazze'deki meslektaşlarının başına gelenler karşısında uluslararası basının yeterli duyarlılığı göstermediğini söyledi.
BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERİN İZLERİ SİLİNİYOR
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlara da değinen Albanese, Filistinlilerin bölgedeki izlerinin silinmesi sürecinin giderek hızlandığını dile getirdi.
Albanese, 23 Ekim'de çeşitli kontrol noktalarında çıkan çatışmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu noktaların yakınındaki Filistinlilerin yaşadığı mahalleyi tamamen yok etme, bölgeyi bütünüyle değiştirme ve sakinlerini günler içinde tahliye etme sözü verdiğini hatırlattı.
EL HALİL'DE ZORLA TAHLİYE, MESAFİR YATTA'DA ABLUKA
El Halil'de binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirten Albanese, yüzlerce eve baskın düzenlendiğini ve onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Mesafir Yatta'daki tüm toplulukların çevresinin kapatıldığını ve bölgenin tamamının abluka altına alındığını söyleyen Albanese, "Bu, kolektif bir cezalandırmadır." değerlendirmesinde bulundu.
BM'YE UNRWA ELEŞTİRİSİ: KADERİNE TERK EDİLDİ
BM bünyesindeki pek çok yetkilinin yaşananları hafife almasından endişe duyduğunu vurgulayan Albanese, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) içinde bulunduğu duruma dikkati çekti.
UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteci için bir yaşam hattı olduğunu ve Gazze'deki insani yardım çalışmalarının omurgasını oluşturduğunu belirten Albanese, ajansın kaderine terk edilmesini bu başarısızlığın en somut örneği olarak gösterdi.