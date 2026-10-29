Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani kriz ve insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Baskı Altındaki İnsan Onuru: İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsani Durum ve İnsan Hakları Sonuçları" başlıklı toplantıda konuşan Albanese, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasına, Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelere ve BM'nin tutumuna dikkati çekti.

Albanese, İsrail’in yaklaşık 300 gazeteci ve medya çalışanını öldürdüğünü söyledi. (Foto: AA) GAZZE'DE GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI İsrail'in Gazze'de çoğunluğu Filistinli gazetecileri sistematik biçimde yok ettiğini belirten Albanese, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze'de yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü." dedi. Albanese, hayatını kaybedenler arasında "çifte vuruş" yöntemiyle hedef alınan kameramanların da bulunduğunu söyledi. Bu yöntemde, ilk saldırının ardından bölgeye gelen kurtarma ekipleri veya çevredeki insanlar ikinci bir saldırıyla vuruluyor. Bazı muhabirlerin ise öldürülmelerinin ardından güvenilirliği çürütülmüş kanıtlara dayanılarak "terörist" olarak yaftalandığını ifade etti.