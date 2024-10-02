İsrail Savunma Bakanı Galant kimdir, kaç yaşında? Yoav Galant aslen nereli?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail Savunma Bakanı Galant'ın yaşanan saldırı sonrası öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Ancak bu haberler bir süre sonra yalanlandı. Saldırıların ardından Galant'ın açıklamalarda da bulunmasıyla birlikte arama motorlarında "Yoav Galant kimdir" sorusu araştırılmaya başlandı.

(Anadolu Ajansı) Yoav Galant kimdir? Yoav Galant, İsrailli bir politikacı ve emekli general olarak tanınır. 1958 yılında İsrail'in Jaffa kentinde doğdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) uzun süreli kariyeri ve özellikle Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar sırasında öne çıktı. 2010 yılında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak atanması planlanmıştı, ancak görevinden bazı tartışmalar nedeniyle bu atama gerçekleşmedi.