İRAN’DA YAŞAYAN KAÇ TÜRK VATANDAŞI VAR? İran’da Türk nüfusu kaç milyon?

İran'da yaşayan Türklerin sayısı değişken tahminlerle ifade ediliyor. Peki, İran'da ne kadar Türk yaşıyor? İşte farklı kaynaklardan elde edilen tahminler ve bu konunun arka planına dair detaylar...
İran'da yaşayan Türklerin sayısı değişken tahminlerle ifade ediliyor. Peki, İran'da ne kadar Türk yaşıyor? İşte farklı kaynaklardan elde edilen tahminler ve bu konunun arka planına dair detaylar...
İran'daki Türk Nüfusu Hakkında Farklı Tahminler
İran, etnik çeşitliliği ile bilinen bir ülke olup, Türk nüfusuna dair yapılan tahminler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Çeşitli araştırmalar, İran'daki Türk nüfusunu 20 ile 35 milyon arasında tahmin etmektedir. 1999 yılında Heyet Sarrafi, İran'daki Türklerin sayısını 25 milyon olarak belirtirken, 1998'de Güldiken bu sayının 33 milyon olduğunu ileri sürmüştür.
1997'de Blega ise İran'daki Türk nüfusunu 20 milyon olarak göstermiştir. 1999 yılında Saray tarafından yapılan bir başka araştırma da 25 milyon Türk'ün İran'da yaşadığını öne sürmüştür. Bu rakamlar, 2000'li yılların başında yapılan tahminlerde artış göstermiş ve Ahmet Çehregani, bu sayının 34 milyon civarında olduğunu ifade etmiştir.
Dünya Bankası Verileri ile Elde Edilen Nüfus Oranı
Dünya Bankası'nın Ülke Profilleri veri tabanına göre, İran nüfusunun %42'sini Türkler oluşturmaktadır. 66,1 milyonluk toplam nüfus üzerinden yapılan bu hesaplamalar, İran'da yaklaşık 25 milyon Türk'ün yaşadığını göstermektedir. Bu oran, bazı bağımsız araştırmalarla uyumlu olmakla birlikte, diğer kaynakların sunduğu daha yüksek tahminlerle örtüşmemektedir.
Etnik Yapıya Dair Verilerin Eksikliği
İran'daki Türk nüfusuna dair tahminler arasında bu denli farklar olmasının nedenlerinden biri, ülkedeki etnik yapı ve dil üzerine detaylı verilerin olmamasıdır. İran'da yapılan resmi nüfus sayımlarında etnik kimlik ve anadil gibi bilgilere yer verilmemektedir.
Bu durum, Türk nüfusunun belirlenmesinde tahminlerin farklı metodolojiler ve tanımlamalar kullanılarak yapılmasına yol açmaktadır. Ayrıca, bazı araştırmalar Türk nüfusunu yalnızca Azerbaycan Türkleri ile sınırlandırırken, diğer çalışmalar Kaşkay, Türkmen ve Horasan Türklerini de bu hesaplamalara dahil etmektedir.