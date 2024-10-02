İRAN’DA YAŞAYAN KAÇ TÜRK VATANDAŞI VAR? İran’da Türk nüfusu kaç milyon?

İran'da yaşayan Türklerin sayısı değişken tahminlerle ifade ediliyor. Peki, İran'da ne kadar Türk yaşıyor? İşte farklı kaynaklardan elde edilen tahminler ve bu konunun arka planına dair detaylar...

(Anadolu Ajansı)

İran'daki Türk Nüfusu Hakkında Farklı Tahminler

İran, etnik çeşitliliği ile bilinen bir ülke olup, Türk nüfusuna dair yapılan tahminler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Çeşitli araştırmalar, İran'daki Türk nüfusunu 20 ile 35 milyon arasında tahmin etmektedir. 1999 yılında Heyet Sarrafi, İran'daki Türklerin sayısını 25 milyon olarak belirtirken, 1998'de Güldiken bu sayının 33 milyon olduğunu ileri sürmüştür.

1997'de Blega ise İran'daki Türk nüfusunu 20 milyon olarak göstermiştir. 1999 yılında Saray tarafından yapılan bir başka araştırma da 25 milyon Türk'ün İran'da yaşadığını öne sürmüştür. Bu rakamlar, 2000'li yılların başında yapılan tahminlerde artış göstermiş ve Ahmet Çehregani, bu sayının 34 milyon civarında olduğunu ifade etmiştir.