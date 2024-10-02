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İsrail ne zaman kuruldu? İsrail’in nüfusu ve yüzölçümü kaç? Para birimi…

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik "Kuzey Okları" adlı kara operasyonun ardından İsrail'le ilgili kuruluş, yüzölçümü, para birimi ve nüfus oranı gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Peki İsrail ne zaman kuruldu, para birimi ne, yüzölçümü kaç? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:16
İsrail ne zaman kuruldu? İsrail’in nüfusu ve yüzölçümü kaç? Para birimi…

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İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından İsrail'e dair merak edilenler tekrar gündeme geldi. Bölgeye dair sıcak gelişmeler devam ederken İsrail'e dair bazı sorular en çok arananlar listesine girdi. İsrail ne zaman kuruldu, bölgede hangi para birimi kullanılıyor, bölgenin yüz ölçümü ne? İşte bölgeye dair en çok merak edilenler...

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

İsrail ne zaman kuruldu?

İsrail Devleti 14 Mayıs 1948 tarihinde David Ben-Gurion'un Tel Aviv'deki bağımsızlık ilanıyla resmen kuruldu. Kuruluş bölgedeki siyasi dinamikleri köklü bir şekilde değiştirdi ve hemen sonrasında 1948 Arap-İsrail Savaşı başladı.

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

İsrail nüfusu ne kadar?

2023 itibarıyla İsrail'in nüfusu yaklaşık 9,7 milyon olarak belirlendi. Nüfus büyük ölçüde Yahudi topluluğundan oluşurken Arap ve diğer etnik gruplar da önemli bir yer tutuyor. Ülkenin yüksek doğum oranları nüfus artış hızının devam etmesini sağlıyor.

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

İsrail'in yüzölçümü kaç?

İsrail'in yüzölçümü yaklaşık 22.000 kilometrekare olarak belirlenmiştir. Bu büyüklük ülkeyi Orta Doğu'daki en küçük devletlerden biri yapmaktadır. Doğu Akdeniz kıyısında yer alan İsrail çeşitli coğrafi özelliklere sahip olup dağlık alanlar, çöl bölgeleri ve tarım arazileri ile çevrili.

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

İsrail'in para birimi nedir?

İsrail'in resmi para birimi İsrail Şekeli (ILS) olarak bilinmektedir. 1985 yılında İsrail Poundu'nun yerini alan Şekel günümüzde uluslararası piyasalarda işlem gören bir para birimidir. İsrail Merkez Bankası tarafından basılan Şekel, döviz kurları ve enflasyon gibi ekonomik göstergelerle de yakından ilişkilidir. Şekel ticari işlemler ve günlük harcamalarda yaygın olarak kullanılıyor.

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