Arjantin'de meydanlara inen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin eğitimde bütçe kesintisini protesto etti. Buenos Aires göstericiler polis çatışması BİNLERCE KİŞİ KATILDI Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilere sendikalar, akademisyenler ve öğrencilerden binlerce kişi katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan kalabalık, Milei hükümetinin eğitim bütçesinde yaptığı kesintilere tepki gösterdi. Bazı göstericilerin çevreye zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Arjantin'de eğitim protestoları. Fotoğraf: AA Olaylarda çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenirken, C5N televizyon kanalının bir kameramanı ile başına gaz fişeği isabet eden bir kadın yaralandı. Yaralanan kadın, yerel basına yaptığı açıklamada, çocukları için kamusal eğitim hakkını savunmak amacıyla gösteriye katıldığını belirtti. Eylemciler, üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını öngören finansman yasasının uygulanmasının yanı sıra maaşların iyileştirilmesini ve kamu kurumlarına daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor.