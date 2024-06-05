ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen’den soykırımcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım çağrısı

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen , Filistin yönetiminin vergi gelirlerini kesmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'da istikrarsızlığa neden olması gerekçesiyle İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin kısa süre önce çıkardığı kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da istikrar ve düzeni bozan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırımın önünü açtığını hatırlatan Van Hollen, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bu son kararlarıyla bölgede istikrar ve düzeni bozmaya çalıştığını savundu.

Van Hollen, İsrailli ekonomi yönetiminin kasıtlı olarak Filistin'in yasal hakkı olan vergi gelirlerini kestiği ve bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.

Maryland Senatörü Van Hollen, ABD Senato sunda yapılan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın katıldığı oturumda, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki mali süreci ve İsrail'in son dönemdeki kısıtlamalarını değerlendirdi.





Van Hollen, söz konusu kararnameye atıf yaparak, "Bay Smotrich'in adımları açıkça bu tanıma uymaktadır, dolayısıyla yönetime Bay Smotrich'e yaptırım getirmesi çağrısında bulunuyorum. Bu, Filistin yönetiminin tüm fonlarını kesme çabaları bağlamında yarattığı istikrarsızlığa karşı doğru bir adım olacaktır." dedi.

İsrailli Bakan'ın bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere kapı açan politikalarını da eleştiren Van Hollen, bu konuda da Amerikan politikasının çizgisinin belli olduğunu ve İsrail'in adımlarının buna ters düştüğünü kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Yellen da Van Hollen'ın değerlendirmelerini not aldığını ve konuyu ilgili ekiplerle görüşeceğini belirtti.