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İsrail ordusu Refah'ta işgal ettiği camiyi mutfağa çevirip katillere yemek yapıyor! O video sosyal medyada...

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 8. ayını geride bırakırken, İsrail ordusu Refah'ta işgal ettikleri Refah Geçidi Camii’nimutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, siyonist askerlerin caminin içerisini tahrip ettikleri görüldü.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 22:25 Güncelleme 13 Haziran 2024, 23:34
İsrail ordusu Refah’ta işgal ettiği camiyi mutfağa çevirip katillere yemek yapıyor! O video sosyal medyada...

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İsrail askerlerinin Refah'ta bulunan Refah Geçidi Camii'ni işgal ettikleri ve mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı.

İsrail ordusundan alçak hareket: Camiyi mutfak yaptılar

CAMİYİ KATİLLERE MUTFAK YAPTILAR

Videoda, Refah Sınır Kapısı'ndaki bir caminin, askerlere dağıtılmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü.

Caminin tahrip edildiği ve duvarlarına yazılar yazıldığı dikkati çeken görüntülerde, cami içinde masalar üzerine dizilmiş yiyecekler ile hazırlanan gıda kolilerinin üzerinde üretim tarihinin 22 Mayıs olduğunu gösteren etiket göze çarptı.

Aynı şekilde videoda, caminin dışında çok sayıda askeri araç ve tankın olduğu görüldü.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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