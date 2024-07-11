İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

İSRAİL MÜLTECİ KAMPINDAKİ EVİ HEDEF ALDI

Görgü tanıkları bombalama sonucu hedef alınan ev yıkılırken komşu evlerde de ciddi hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Avde Hastanesi ve Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği bildirildi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

38 BİN 345 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.