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Kenya hükümetinde şok etkisi! Devlet Başkanı William Ruto kabineyi feshetti

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Dışişleri Bakanı da olan Başbakan Musalia Mudavadi dışındaki tüm kabine üyelerinin görevden alındığını duyurdu. Ruto, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan ve (aynı zamanda) Dışişleri Bakanı dışındaki tüm bakanları derhal geçerli olmak üzere görevden almaya karar verdim." dedi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 16:52 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 16:52
Kenya hükümetinde şok etkisi! Devlet Başkanı William Ruto kabineyi feshetti

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kabineyi feshetti. Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyuran Ruto, Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Musalia Mudavadi'nin görevine devam edeceğini belirtti.

KENYA HÜKÜMETİNDE ŞOK ETKİSİ

Ruto, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan ve (aynı zamanda) Dışişleri Bakanı dışındaki tüm bakanları derhal geçerli olmak üzere görevden almaya karar verdim." dedi.

KABİNE ÜYELERİNİ GÖREVDEN ALDI

Tüm kabine üyeleri görevden alınırken Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Musalia Mudavadi'nin görevine devam edeceği belirtildi.

Ruto, yeni kabine atanıncaya kadar Bakanlıklarla ilgili işlerin Başbakan tarafından koordine edileceğini ve en kısa zamanda anayasa çerçevesinde yeni kabinenin oluşturulacağını söyledi.

Kenya'da geçen ay hükümet karşıtı gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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