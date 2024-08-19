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Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 16 bin 480 çocuk öldü

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 16 bin 480 çocuk öldü. 35 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 bin 500 çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 19:27 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 20:18
Gazze’deki hükümet: İsrail saldırılarında 16 bin 480 çocuk öldü

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü." dedi.

Sevabite, AA muhabirine, İsrail ordusunun 11 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, "İşgalci İsrail, Gazze'deki Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı, aleni ve kitlesel katliamlar gerçekleştiriyor. Şu ana kadar şehit düşen çocuk sayısı 16 bin 480'i aştı. Bu çocukların arasında savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan." dedi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuk, anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşıyor." diyen Sevabite, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Gazze'deki savaşın Filistinli çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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