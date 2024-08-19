Gazze’deki hükümet: İsrail saldırılarında 16 bin 480 çocuk öldü

Gazze 'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail 'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuk, anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşıyor." diyen Sevabite, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze 'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.