İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde üç yıl önce anne-babası ve kardeşlerinin tamamını kaybettiği İsrail saldırısından sağ kurtulan 8 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Fatıma Beyyuk, dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından vurularak ağır yaralandı ve bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazze’de yaşanan saldırılar, çocukların hayatında derin izler bırakmaya devam ediyor. (Foto: AA)

Gazze'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları, aileleri parçalıyor. Filistinli aileleri hedef alan saldırılar aile fertlerinin bazılarının ölümüne yol açarken hayatta kalanlar da kayıplarının ardından yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyor.

Filistinli 8 yaşındaki Fatıma Beyyuk, İsrail'in 2023 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda anne-babası ile altı kardeşini kaybetmiş, enkaz altından iki gün sonra sağ kurtarılmıştı.

Fatıma, bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta İsrail saldırısının hedefi oldu. Dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından vurularak ağır yaralanan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Morga gelen yakınları Fatıma'nın naaşını teslim aldı. Cenaze namazı hastanenin bahçesinde kılındı.

Filistinli çocuğun naaşı, yakınlarının son kez vedalaşması için cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak yaşadığı eve getirildi. Yakınlarının ve arkadaşlarının veda anları acı görüntülere sahne oldu.

Fatıma, yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.