İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinliler'in kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda bazılarının yanarak 15 çocuğun öldüğü, hamile bir kadının 4 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC ise geçtiğimiz günlerde İsrail'in sivillerin çadır kurduğu El Mavasi'de düzenlediği saldırıda çok sayıda çocuğun da aralarında bulunduğu 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan görgü tanıklarını dinledi.

Yangından kurtulanlar, "güçlü" bir patlamanın ardından çadırların alevler içinde kaldığını ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca Filistinlinin ölümüne neden olduğunu söyledi.