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ABD'li rapçi Rylo Huncho "tık" diye gitti: Canlı yayında şoke eden anlar

Sosyal medyada "tık" için yapılan çılgınlıklar can almaya devam ediyor. ABD'li rapçi Rylo Huncho, Instagram'da canlı yayın yaparken trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Rylo Rucho elindeki silahla video çekerken kazara kendini kafasından vurdu.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 10:03 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 12:55
ABD’li rapçi Rylo Huncho tık diye gitti: Canlı yayında şoke eden anlar

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ABD'li rapçi Rylo Huncho, Instagram'da canlı yayın yaparken trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 20 Mayıs akşamı gerçekleşti. Genç rapçi Huncho, takipçileriyle etkileşimde bulunmak için Instagram hikayesi çekti.

CANLI YAYINDA SİLAH PATLADI
Rylo Huncho elinde tuttuğu silahla ilgili şakalar yaparken, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

ABD'li rapçi Rylo Huncho Canlı yayında kafasına sıktı!

Görgü tanıkları ve olay anında canlı yayını izleyen hayranları, durumu şok içinde karşıladı.

RYLO HUNCHO HAYATINI KAYBETTİ
New York Post'ta yer alan habere göre 17 yaşındaki Runcho hayatını kaybetti.

KAZA MI İNTİHAR MI
Runcho'nun kuzeni ise yaşanan olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

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