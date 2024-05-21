ABD'li rapçi Rylo Huncho "tık" diye gitti: Canlı yayında şoke eden anlar

RYLO HUNCHO HAYATINI KAYBETTİ

New York Post'ta yer alan habere göre 17 yaşındaki Runcho hayatını kaybetti.

KAZA MI İNTİHAR MI

Runcho'nun kuzeni ise yaşanan olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlayamadıklarını söyledi.