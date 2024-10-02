İsrail ordusu 4 ülkeye aynı anda saldırıyor!

İsrail, bir yıl önce başlattığı saldırılarını, hız kesmeden sürdürmeye devam etti. Önce Gazze'yi hedef seçti. 50 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlıyı katletti. Suikastlar düzenledi. Ardından Lübnan'a girdi. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah dahil tüm kadrosunu öldürüp kara harekatına girişti. Yemen'de Husiler'in üzerine füzelerini gönderdi.

Çeşitli aralıklarla da Suriye'ye gözdağı verdi. Önceki gece Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. Başkent'in güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki askeri noktaları yerle bir etti. İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin bulunduğu Mezze bölgesinde de alevler yükseldi. Binalarda yangınların çıktığı belirtildi. Bu saldırılarda aralarında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Bombardımanda 9 kişi yaralanırken bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadeleri kaydedildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE YAĞMURU

İran dün akşam İsrail'e hipersonik 200 füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları, 40 dakika süren saldırının Haniye, Nasrallah ve General Nilfuraşan'ın öldürülmesine misilleme olarak yapıldığını açıkladı. İran medyası, füzelerin 20'den fazla İsrail'in F-35 uçağını vurduğunu iddia etti. İsrail hava savunması Demir Kubbe'nin bu kez etkisiz kaldığı ileri sürüldü. 2 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail ordusu ise "Bu ciddi bir saldırıydı. Karşılık vereceğiz" dedi. ABD Başkanı Biden, "İsrail'e tam destek" mesajı verdi.

YAFA'DA 6 ÖLÜ 9 YARALI

İsrail'in Yafa kentinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.