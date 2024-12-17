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İsrail Netanyahu'nun esir takası görüşmeleri için Kahire'ye gittiği yönündeki iddiaları reddetti

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakereleri görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 18:37
İsrail Netanyahu’nun esir takası görüşmeleri için Kahire’ye gittiği yönündeki iddiaları reddetti

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    İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakereleri görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği yönündeki haberleri yalanladı.

    İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler sürürken, uluslararası basında Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği iddia edildi.

    Netanyahu'nun Kahire'ye esir takasını görüşmek için gittiği öne sürüldü.

    Bu haberlerin ardından Sözcü Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

    İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu (AA)

    Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

    Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermeye devam edeceği bugünkü duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

    Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun talebini kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle bugün görülecek duruşmayı iptal etmişti.

    İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası mutabakatına "yakın bir noktada" olunduğunu savunmuştu.

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