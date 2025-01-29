Azerbaycan’dan Rusya’ya diplomatik tepki: Bakü Büyükelçisini Bakanlığına davet etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u bakanlığa davet etti.
Bakanlık, Yevdokimov'a, Rusya'daki bazı resmi çevrelerin ve basın organlarının Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajlarının, iki ülke arasında imzalanan "Müttefiklik Etkileşimine Dair Beyanname"nin ilke ve ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.
Düşen Azerbaycan uçağına ilişkin, Azerbaycan’ın Rusya’dan beklentileri de Büyükelçi’ye iletildi. (Fotoğraf: AA)
AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA DİPLOMATİK TEPKİ
Ayrıca, 25 Aralık 2024 tarihinde Rus hava sahasında yerden açılan ateşle hasar görerek Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağına ilişkin, Azerbaycan'ın Rusya'dan beklentileri de Büyükelçi'ye iletildi.
Yevdokimov'a, Bakü'deki "Rus evi" ile ilgili Azerbaycan basınında yer alan haberlerin devletin resmi tutumunu yansıtmadığı, bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin mütekabiliyet esasına dayandığı ve yasaların gereklerine uygun olarak yürütülmesi gerektiği aktarıldı.