Azerbaycan’dan Rusya’ya diplomatik tepki: Bakü Büyükelçisini Bakanlığına davet etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u bakanlığa davet etti.

Bakanlık, Yevdokimov'a, Rusya'daki bazı resmi çevrelerin ve basın organlarının Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajlarının, iki ülke arasında imzalanan "Müttefiklik Etkileşimine Dair Beyanname"nin ilke ve ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.