PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Azerbaycan'dan Rusya'ya diplomatik tepki: Bakü Büyükelçisini Bakanlığına davet etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u bakanlığa davet ederek, Rusya'daki resmi çevrelerin ve basının dezenformasyon içerikli yayınlarına tepki gösterdi. Görüşmede, 25 Aralık'ta düşen Azerbaycan uçağı ve "Rus evi" konularındaki beklentiler de iletildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 00:19 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 00:19
Azerbaycan’dan Rusya’ya diplomatik tepki: Bakü Büyükelçisini Bakanlığına davet etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u bakanlığa davet etti.

    Bakanlık, Yevdokimov'a, Rusya'daki bazı resmi çevrelerin ve basın organlarının Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajlarının, iki ülke arasında imzalanan "Müttefiklik Etkileşimine Dair Beyanname"nin ilke ve ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

    Düşen Azerbaycan uçağına ilişkin, Azerbaycan’ın Rusya’dan beklentileri de Büyükelçi’ye iletildi. (Fotoğraf: AA)Düşen Azerbaycan uçağına ilişkin, Azerbaycan’ın Rusya’dan beklentileri de Büyükelçi’ye iletildi. (Fotoğraf: AA)

    AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA DİPLOMATİK TEPKİ

    Ayrıca, 25 Aralık 2024 tarihinde Rus hava sahasında yerden açılan ateşle hasar görerek Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağına ilişkin, Azerbaycan'ın Rusya'dan beklentileri de Büyükelçi'ye iletildi.

    Yevdokimov'a, Bakü'deki "Rus evi" ile ilgili Azerbaycan basınında yer alan haberlerin devletin resmi tutumunu yansıtmadığı, bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin mütekabiliyet esasına dayandığı ve yasaların gereklerine uygun olarak yürütülmesi gerektiği aktarıldı.