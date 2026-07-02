Foreign Policy'den Başkan Erdoğan yazısı: "Başkan Erdoğan NATO'da krizleri dengeleyici aktör"

TRUMP "ERDOĞAN'I ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve jet motoru tedariki konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." demişti.

Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği sorulan Trump, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." cevabını vermişti.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya