Foreign Policy'den Başkan Erdoğan yazısı: "Başkan Erdoğan NATO'da krizleri dengeleyici aktör"
Türkiye’nin küresel siyasetteki rolü ses getiriyor. Dünya basını Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne kilitlendi. Foreign Policy sitesine göre Avrupa ülkeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı dengeleyici bir aktör olarak görüyor.
Türkiye'nin küresel siyasette artan etkisi dünya basınının yakın merceğinde. Batı basını 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne odaklandı. ABD merkezli Foreign Policy dergisindeki analizde NATO Zirvesi ele alındı. Avrupa ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.
KRİZLERİ DENGELEYEN AKTÖR BAŞKAN ERDOĞAN
Analize göre Avrupa ülkeleri, Başkan Erdoğan'ın, Trump ile kurduğu kişisel ilişki sayesinde Washington'u dengeleyebileceğini ve ani krizlerin önüne geçebileceğini umuyor. Başkan Erdoğan'ın hem Trump'la ilişkisi hem de Türkiye'nin savunma sanayii gücü nedeniyle "krizleri dengeleyen aktör" haline geldiği vurgulandı.
AVRUPA İÇİN KRİTİK ROLDE
Yazıda ayrıca "Türkiye, sadece NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan bir ülke değil, aynı zamanda Karadeniz, Ortadoğu ve Ukrayna dosyalarında arabulucu olabilecek az sayıdaki aktörden biri haline geldi" yorumu yapıldı.
Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) yayın organı da Türk savunma şirketlerinin üretim kapasitesi, teknoloji seviyesi ve maliyet avantajı sayesinde Avrupa'nın savunma planlamasında giderek daha kritik rol üstlendiği vurgulandı.
YUNANİSTAN'DA PANİK HAVASI
Yunan medyası ise son günlerde NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. Yunan askeri analiz sitesi Militaire'deki haberde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da yapması beklenen görüşmeyi ele aldı. Görüşmenin, F-35 programından NATO'nun güvenlik mimarisine kadar uzanan geniş bir jeopolitik denklemi etkileyebileceği değerlendirildi.
TRUMP "ERDOĞAN'I ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve jet motoru tedariki konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermişti.
Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." demişti.
Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği sorulan Trump, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." cevabını vermişti.