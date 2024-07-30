İsrail Lübnan’a saldıracak! Beyrut Havalimanı’na bütün uçuşlar durduruldu

İsrail-Hizbullah gerilimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde düzenlenen saldırı ile zirveye çıktı. İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki noktalara saldırılar düzenlerken, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

10'dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu. İsrail medyası ise ordunun sınırlı ancak acı verici bir saldırıya hazırlandığını yazdı. Hizbullah'tan bir yetkili Associated Press'e yaptığı açıklamada, grubun tam kapsamlı bir savaş istemediğini, ancak savaş çıkması durumunda sonuna kadar gideceklerini söyledi. Hizbullah'ın askeri faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkili, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere bazı hassas güdümlü füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı.