PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail Lübnan'a saldıracak! Beyrut Havalimanı’na bütün uçuşlar durduruldu

İsrail-Hizbullah gerilimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde düzenlenen saldırı ile zirveye çıktı. İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki noktalara saldırılar düzenlerken, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
İsrail Lübnan’a saldıracak! Beyrut Havalimanı’na bütün uçuşlar durduruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail-Hizbullah gerilimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde düzenlenen saldırı ile zirveye çıktı. İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki noktalara saldırılar düzenlerken, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

10'dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu. İsrail medyası ise ordunun sınırlı ancak acı verici bir saldırıya hazırlandığını yazdı. Hizbullah'tan bir yetkili Associated Press'e yaptığı açıklamada, grubun tam kapsamlı bir savaş istemediğini, ancak savaş çıkması durumunda sonuna kadar gideceklerini söyledi. Hizbullah'ın askeri faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkili, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere bazı hassas güdümlü füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Kanunda hangi maddeler var?
SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?
Türk Telekom
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!
Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a bebek çağrısı: Teyze olmayı çok isterim
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
CHP Mavi Vatan’a hakarete arka çıktı! Deniz Yücel fena patladı... Doğu Akdeniz’de 4 yıldır sondaj yok yalanına ’Abdülhamid Han’ tokadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
SON DAKİKA