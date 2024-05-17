SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in yargı süreci devam ediyor. Lahey’de görülen davada İsrail bugün yaptığı savunmada Gazze’ye yönelik saldırılarını haklı göstermeye çalıştı ve Güney Afrika’nın, İsrail’n Refah’taki saldırıları durdurması ve Filistin’den çekilmesini istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 15:41 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 15:57
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda yargı süreci devam ederken soykırımcı İsrail, bugün yaptığı savunmada Gazze saldırısını savundu ve Güney Afrika'nın, İsrail'in Refah'taki saldırıları durdurması ve Filistin'den çekilmesi yönündeki talebinin reddedilmesini istedi.

İSRAİL LAHEY'İ ALAYA ALDI

İsrail'in Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, İsrail'i Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlayan Güney Afrika davasının "gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopmuş" olduğunu söyledi.

Noam, "Dava iğrenç soykırım suçlamasıyla alay ediyor." dedi ve Holokost'a sığınarak Güney Afrika'ya dava açma hakları olduğunu söyledi. Noam "Gazze'de trajik bir savaş yaşanıyor ama soykırım yok" diyerek aylardır bombardıman altında tuttukları ve 35 bin kadar Filistinli sivili katlettikleri Gazze ile resmen dalga geçti.

GÜNEY AFRİKA'DAN "REFAH'TAN ÇEKİL" TALEBİ

Güney Afrika'nın Hollanda Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela ise mahkemeden İsrail'e "derhal, tamamen ve koşulsuz olarak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi" emrini vermesini talep etti.

REFAH SOYKIRIMINI İNKAR EDİYORLAR

İsrailli Noam ise Tel Aviv'in askeri operasyonlarının sivilleri değil, Refah'ı kale olarak kullanan ve Gazze'den rehine ve militan kaçırmak için kullanan ve Gazze'den rehine ve militan kaçırmak için kullanılabilecek tünel sistemlerine sahip Hamas teröristlerini hedef aldığını iddia etti.

ABD’nin inşa ettiği yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze’ye girdi: Yardım kuruluşları ‘yetersiz’ bulduABD’nin inşa ettiği yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze’ye girdi: Yardım kuruluşları ‘yetersiz’ buldu
ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze'ye girdi: Yardım kuruluşları 'yetersiz' buldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA